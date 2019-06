Congo-Kinshasa: Censure - Le chanteur Robinio Mundibu interpellé par la justice !

Dura lex, sed lex : «La loi est dure mais c'est la loi », dit-on. Le Procureur Général Bernardin MAYINDOMBE vient d'interdire la présentation et la diffusion de la chanson « MISU NA MISU » du jeune artiste musicien Robinio MUNDIBU, dans les médias audiovisuels sur toute l'étendue de la République.

En sa qualité de Président de la Commission nationale de Censure des Chansons et des Spectacles, « CNCCS », il appelle également les directeurs des chaînes des télévisions et stations radios émettant en RDC ainsi qu'à la police nationale congolaise de mettre en exécution cette décision. Il est reproché, renseigne-t-on, à l'ex-chanteur de Wenge Maison Mère de Werrason de profiter de l'autorisation lui accordée par la CNCSS pour favoriser la dépravation des mœurs en présentant une autre œuvre que celle autorisée et validée par la Commission.

A cet effet, le Procureur Général a instruit l'ouverture d'un dossier judiciaire contre l'auteur de la chanson «MISU NA MISU» qui a été lancée au public depuis le 1er juin 2019. Comme c'est fut à l'époque de Koffi et Nyoka Longo dans la danse «ETUTANA YANGO NA YANGO » en 1993, ce jeune artiste de la nouvelle génération de la musique congolaise risque jusqu'à Un an d'emprisonnement.

Signalons que le Président de la Commission nationale de censure des chansons et des spectacles a signé une lettre ce 22 juin 2019, portant interdiction de présentation et la diffusion du public du clip vidéo de la chanson «MISU NA MISU», dont la version publique est truffée des paroles et images obscènes touchant aux mœurs de la société congolaise. «C'est une infraction grave. Escroquerie pire de la part de Robinio MUNDIBU, qui mérite d'être poursuivie par la justice », indique un expert de la brigade de mœurs.

Quoi que la parole soit souvent polysémique comme l'atteste la théorie du langage (linguistique), il est inadmissible qu'on écoute à travers cette nouvelle chanson des paroles telles que : "KOTISA BIMISA", "OKOMATANGA LELO" raisonnent jour et nuit dans les ondes des radiodiffusions à Kinshasa.

Retrouvez, ci-dessous, l'intégralité de la lettre sur la décision prise par le Procureur Général contre le chanteur Robinio MUNDIBU, adressée aux Directeurs des télévisions et à la Police nationale :