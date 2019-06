Congo-Kinshasa: Examens d'Etat 2018-2019 - Les finalistes bénéficient des encouragements de la Première Dame Denise Nyakeru

Dans son message sur les réseaux sociaux, la Première Dame de la République Démocratique du Congo, Denise Nyakeru, a tenu des propos d'encouragements à l'égard de tous les élèves à terme de leur cycle secondaire.

Elle les appelle à brandir beaucoup de courage afin de franchir cette étape délicate de leur cursus humanitaire qui est sanctionnée par l'épreuve des Examens d'Etat 2018-2019, avant tout feu vert l'université. Finir haut la main ces épreuves des Examens d'Etat, après moult peines endossées le long de l'année, est le souhait de la 1ère dame de la République. «Il sera indigne de baisser les bras alors qu'ensemble avec vous, tenions le poignet d'un nouvel univers qui est châtié par l'obtention du Diplôme de fin d'études secondaires», lâche-t-elle.

En tant que mère et première dame, Denise Nyakeru, main sur le cœur, a fait preuve de compassion en invitant les candidats aux épreuves des examens d'Etat à ne pas décevoir ceux qui les ont soutenus jusqu'à ce niveau marquant la fin du cycle de leurs études des humanités. "Chers élèves et chers amis, les 4 prochains jours vont marquer l'aboutissement d'un beau parcours. Ça n'a pas été facile, je le sais, et ce n'est pas encore la fin. Encore un peu d'efforts, je vous encourage à vous concentrer à réussir haut la main ces épreuves qui annoncent une nouvelle étape de votre vie", fortifie-t-elle ces finalistes. Par la suite, la 1ère Dame de la RDC, Denise Nyakeru, a rappelé les faits multiples qui succèdent la fin de cette étape délicate.

Parmi tant d'autres, cette dernière souligne que la fin de ce cursus n'est qu'un passage qui précède une nouvelle étape de la vie. Pour remplir les exigences de ladite étape, martèle-t-elle, il faudrait clôturer avec succès ces épreuves. "Alors, défiez-moi ! 70% devraient être la note minimale, ce n'est pas impossible n'est-ce-pas ? Faites-nous honneur, nous vos parents et proches qui vous avons soutenu depuis le début. Mais surtout, faites-le d'abord pour vous-mêmes. Bon travail et bonne application", ajoute la Première Dame. L'épouse du Premier Citoyen de la République Démocratique du Congo, Denise Nyakeru souhaite que les épreuves se passent dans l'amiable. Et que celles-ci soient entachées de positivité pour tous les finalistes.