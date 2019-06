Congo-Kinshasa: Spéciale CAN - Les Léopards se sont entraînés lundi à huis clos

Après avoir été giflés par les Crânes de l'Ouganda (0-2), samedi, à leur première sortie à la Coupe d'Afrique des Nations Can Egypte 2019, les Léopards de la RDC se sont vite remis au travail dimanche soir, et se sont entrainés lundi à huis clos, préparant sérieusement le prochain match, le mercredi 26 juin, contre l'Egypte.

Les Léopards vont de nouveau s'entraîner ce mardi à 17 h 30, quelques heures après la conférence de presse d'avant match de Florent Ibenge. Le match Egypte-RDC, c'est un match de vie ou de mort pour les Congolais, les Léopards sont plus déterminés que jamais.

«Peuple congolais calmez-vous, nous voulons nous faire respecter et montrer aux yeux du monde que nous sommes des footballeurs, nous sommes prêts à mouiller le maillot pour les deux dernières rencontres. L'Egypte n'est pas une foudre de guerre. Nous allons nous battrons jusqu'au bout... », a déclaré Trésor Mputu Mabi sur sa page facebook.

De son côté, Yannick Bolasié dit qu'il attend avec impatience ce match contre l'Egypte. Il a vraiment envie de jouer contre le pays organisateur dans un stade plein, plein à craquer. C'est ces genres de matches qu'il adore.

Pour sa part, Cédric Bakambu qui revient un peu sur le match contre l'Ouganda rassure qu'ils vont rectifier le tir : « on a été surpris par l'Ouganda. Nous n'étions pas prêts et il va falloir rectifier le tir. Nous sommes tombés sur une bonne équipe de l'Ouganda. On n'a pas fait le boulot. Nous sommes très déçus et nous avons à cœur de nous racheter pour nos supporters ».

L'attaquant congolais dit même avoir déjà parlé avec les supporteurs : « j'ai parlé à des supporters ici au Caire et je leur ai dit qu'il reste encore deux matches et il faut s'accrocher. Cela ne sera pas facile certes, mais tant qu'il y a de la vie et il y a de l'espoir. Il ne faut pas abandonner et s'accrocher jusqu'à' la dernière minute. C'est vrai que je n'ai pas brillé lors de la dernière CAN et j'ai à cœur de me racheter. On commence très mal cette CAN Total 2019 et il va falloir rectifier le tir sur les deux prochains matches en montrant un autre visage».

Au lendemain de l'humiliante défaite contre l'Ouganda, les Léopards, en compagnie de leur coach, Florent Ibenge ont posté une vidéo dans laquelle, ils ont demandé pardon au peuple congolais, ont vraiment promis de se rattraper contre l'Egypte. Ils étaient bras croisés au dos un peu comme des prisonniers, babouches aux pieds, tous alignés pour demander pardon à la nation. « On a fauté, c'est vrai qu'aujourd'hui on vous a laissé tomber. On a encore deux matchs, on a besoin de votre soutien et on va rectifier le tir très vite... », s'est confessé le capitaine Mulumbu qui n'a pas même joué à cause d'une blessure.

Un engagement à haut risque...

Par ailleurs, il y a lieu de dire que les Léopards demandent pardon, mais prennent un engagement qui risque de les clouer. En promettant de se ressaisir lors des prochains matches, les Congolais savent très bien que leur prochain adversaire s'appelle les Pharaons d'Égypte de Mohamed Salah. En cas de défaite, les Léopards risquent de se présenter devant les caméras pour demander un deuxième pardon.