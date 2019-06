Congo-Brazzaville: Full contact - Kickboxing - Le comité départemental vulgarise la discipline

Le président du comité départemental de full contact - kickboxing de Pointe-Noire, MeVickos Julio-Stéphano Nzombré, a organisé, le 23 juin ,la première édition de la marche sportive pour le développement et la vulgarisation du style full contact-kickboxing et disciplines associées sur le thème « To sangana ba fullers-kickboxeurs ponténégrins ».

La première édition de la marche sportive pour le développement et la vulgarisation du style full contact-kick boxing a été rehaussée par la présence du président du comité national de cette discipline, Emmanuel Baka, et son 3e vice-président, Charles Goma, qui ont parcouru aux cotés de leurs invités les 5km du trajet avec plus de vent fullers de vingt-trois clubs de Pointe-Noire. A l'arrivée du trajet, au stade, le président du comité national a félicité l'initiative du comité départemental et encouragé les jeunes à plus de travail et de dynamisme pour la promotion de leur sport dans cette ville.

L'activité a été organisée dans le cadre de la vulgarisation de cette discipline peu connue et surtout pour montrer aux Ponténégrins l'état de santé de leur sport. « Nous avons marché pour montrer au public ponténégrin que le full contact- kickboxing à Pointe-Noire se porte bien. Nous avons aussi à travers cette marche lancé un appel vibrant à la jeunesse de s'intéresser à notre discipline », a indiqué Me Vickos Junio-Stéphano Nzombré.

Soulignons que cette matche est partie de la préfecture en passant par le Complexe sportif et les grandes artères de la ville où les fullers ont suscité l'attention des riverains. Le président du comité départemental de full contact-kickbonxing et disciplines associées a, par ailleurs, informé que les championnats départementaux auront lieu en juillet, avant les championnats nationaux prévus pour septembre à Brazzaville. La dsicipline est pratiquée dans huit départements, à savoir Likouala, Cuvette et Cuvette ouest, Brazzaville, Bouenza, Niari, Kouilou et Pointe-Noire.