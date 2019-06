Algérie: Boumerdes - 25 wilayas au 9ème Salon national de l'environnement et des clubs verts

Boumerdes — Au total 25 wilayas prennent part à la 9ème édition du Salon national de l'environnement et des clubs verts des jeunes, ouverte lundi à Boumerdes sous le signe "Sauvegarder l'environnement pour un avenir meilleur".

L'évènement, abrité par la salle omnisports "Mohamed Belaaradj", regroupe près de 200 jeunes (garçons et filles) issus de différents clubs et associations activant dans le domaine de l'Environnement.

L'ouverture de cette manifestation de quatre jours, organisée à l'initiative de l'office des établissements de jeunes de la wilaya(ODEJ), en collaborations avec la direction de la Jeunesse et des sports (DJS), et la Ligue des activités scientifiques et techniques des jeunes, a été marquée par l'inauguration de plusieurs expositions dédiées à des travaux pratiques, maquettes, dessins, photographies et autres innovations en relation directe avec l'environnement.

Ce salon a, également, donné lieu à la mise en place de plusieurs ateliers, dont les participants ont été conviés à consigner toutes leurs propositions et idées sur le sujet du salon dans un mémoire qui sera soumis à un jury, en vue de la sélection du meilleur atelier de ce 9eme Salon de l'environnement.

Des concours du meilleur documentaire photos sur l'environnement, du meilleur dessin d'enfant, de la meilleure photo et du meilleur stand d'exposition, sont aussi portés au programme de cet événement écologique qui récompensera, à sa clôture, les meilleurs jeunes participants.

Outre la présentation de leurs projets auprès du ministère de la Jeunesse et des sports, en vue de bénéficier d'un soutien pour leur concrétisation, les trois premiers lauréats des différents concours seront appelés à représenter leurs wilayas dans diverses manifestations nationales qui auront pour thème, "l'environnement", ont signalé les organisateurs.

D'autres activités d'information et de sensibilisation sur le même sujet sont prévues dans le cadre de ce salon, parallèlement à une série de conférences et tables rondes portant sur différents thèmes liés, entre autres, à la réalisation d'un projet environnemental, la protection de l'environnement, la gestion des déchets ménagers, et la réduction des émanations de gaz notamment.

A cela s'ajoute la programmation de visites guidées vers la station d'épuration des eaux usées de Boumerdes, et autres sites archéologiques, historiques et touristiques de la wilaya, au profit des participants qui prendront part à des campagnes de volontariat pour le nettoyage d'un nombre d'entre eux.

Selon Ahmed Kara, responsable de l'organisation de cette manifestation environnementale, l'événement vise l'"ancrage d'une culture de préservation de l'environnement chez les enfants et les jeunes, tout en encourageant les échanges d'expériences et de savoir faire entre eux, parallèlement à la promotion de leurs réalisations dans le domaine", a-t-il indiqué.