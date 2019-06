Algérie: Billel Dziri nouvel entraîneur de l'USM Alger

Alger — L'ancien international algérien "Billel Dziri sera le nouvel entraîneur de l'USM Alger" avec lequel "il signera son contrat d'engagement ce lundi" a annoncé dimanche soir la Direction du club champion d'Algérie en titre.

"L'USMA est heureuse d'annoncer qu'un accord a été trouvé avec l'entraîneur Billel Dziri, qui signera son contrat lundi" a indiqué la direction des Rouge et Noir dans un communiqué, dans lequel elle a tenu à "remercier" son emblématique ancien numéro 8, qui selon elle "a accepté de faire d'importantes concessions sur le plan financier" pour rendre possible cet engagement entre lui et son club de cœur.

"L'USMA est vraiment honorée que Dziri ait accepté de faire un tel effort et d'accepter le défi" a encore tenu à faire savoir la Direction des Rouge et Noir, ajoutant avoir confié les pleins pouvoirs à son ancien capitaine emblématique, qui "choisira lui-même les membres de son staff et dirigera les entraînements qui vont bientôt reprendre".

Un revirement total donc dans le volet technique de l'équipe première, car la Direction de l'USMA avait commencé par en confier les commandes au Tunisien Kais Yaâkoubi, dont la nomination avait été officiellement annoncée dans un communiqué de presse, publié le 13 juin courant sur le site du club.

Il avait même été précisé dans ce communiqué que "l'accord avec Yaâkoubi a été scellé à Annaba", en présence du Coordinateur général Salah Allache, le Directeur technique sportif Rachid Aït Mohamed et le Coordinateur sportif Mustapha Aksouh.

A ce moment-là, l'USMA disait avoir trouvé en Yaâkoubi "l'homme de la situation", car ce technicien de 52 ans est "très réputé en Tunisie et possède une riche expérience", notamment, pour avoir dirigé de prestigieuses formations, comme le Club Africain (Tunisie), Al Weehdat (Arabie saoudite) et Al Arabi (Qatar).

Finalement, dix jours après cette nomination quasi officielle du Tunisien, la Direction des Rouge et Noir a décidé de faire marche-arrière et de confier les commandes techniques de son équipe première à Billel Dziri, l'ancien coach du CA Bordj Bou Arréridj, qu'il a réussi à maintenir en Ligue 1 lors du précédent exercice.

C'est donc Bilel Dziri qui va succéder à Lamine Kebir, qui avait conduit l'USM Alger à son 8e titre de champion d'Algérie.