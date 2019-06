Cote d'Ivoire: Visite du président sénégalais à Ciprel - Macky Sall invite la compagnie à prospecter au Sénégal

Le président du Sénégal, Macky Sall, a salué la politique de la Côte d'Ivoire en matière de la production d'énergie à la Compagnie ivoirienne de production d'électricité (CIPREL) qu'il a visitée, hier, dans le cadre de sa visite officielle en Côte d'Ivoire. Séduit par les installations et les performances de cette compagnie, Macky Salla a invité la CIPREL à aller prospecter au Sénégal.

« Je ne peux que réjouir de ce que j'ai vu ici . Je voudrais féliciter le gouvernement pour la mise en place de cette politique. Et surtout féliciter les compagnies privées d'électricité qui ont fait montre de leurs capacités d'organisation.

Et je leur souhaite également de venir prospecter au Sénégal », a-t-il indiqué. Rappelant que l'énergie est le moteur de la croissance économique, le président sénégalais a félicité la Côte d'Ivoire pour avoir « osé assez tôt engager une réforme pionnière », celle de privatiser la production. « Aujourd'hui, il semble qu'il y a des productions très avancées et même une diversification du secteur.

Tout cela montre que c'est avec ambition et audace qu'on va faire des réformes majeures. Et on sait que sans énergie, il n'y a point de développement », a déclaré Macky Sall.

Présentant la centrale thermique, le ministre du Pétrole, de l'Energie et des Energies renouvelables, Abdourahmane Cissé a indiqué que CIPREL constitue la plus grosse centrale du parc ivoirien de production avec une puissance de 556 MW.

« Une concession a été signée en 2018 pour la réalisation d'une nouvelle centrale thermique Ciprel 5 à cycle combiné de 390 MW pour un coût de 247,9 milliards de FCFA », a ajouté le ministre. Ensuite, Abdourahmane Cissé est revenu sur les principaux indicateurs de performance du secteur électrique de 2011 à 2018.

Ainsi, la Côte d'Ivoire a enregistré une hausse d'environ 60% de sa puissance totale installée, en passant de 1391 MW à 2200 MW. Le taux de couverture est passé de 33% à près de 60% et plus de 1 694 postes haute tension et basse tension ont été construits. Le temps moyen de coupure connait une réduction, passant de 48 h à 22 heures par an.

« L'objectif du Gouvernement est de fournir aux populations ivoiriennes une énergie abondante, de qualité et à un coût abordable, tout en respectant nos engagements de la COP21 d'atteindre un mix énergétique de 42% d'énergies renouvelables à l'horizon 2030 », a-t-il relevé.

En outre, le ministre du Pétrole, de l'Energie et des Energies renouvelables a souligné que dans le cadre du Programme Social du Gouvernement (PSGouv) mis en place par le président Alassane Ouattara, trois principales mesures ont été arrêtées.

Notamment, la réduction de 20% du prix du Kwh des clients abonnés au tarif social domestique 5A ; l'accélération du Programme national d'électrification rurale (PRONER) et l'Intensification du Programme d'électricité pour tous (PEPT).

Au plan sousrégional, le ministre Abdourahmane Cissé a rappelé que la Côte d'Ivoire exporte, déjà, l'électricité vers le Libéria à travers la mise en service de la ligne d'interconnexion électrique (225 kilovolts) Côte d'Ivoire-Libéria-Sierra Leone-Guinée (CLSG).

« La Sierra Leone et la Guinée viendront s'ajouter à cette liste dès 2020 », a-t-il indiqué. Par ailleurs, il a annoncé que conformément au plan directeur de la CEDEAO 2019-2033, il est prévu « d'établir et accroître » les échanges d'énergies avec le Sénégal une fois que les lignes 225 kilovolts et les postes haute tension associés de Labé (Guinée)-Tambacounda (Sénégal) et ceux du Mali seront réalisés.

En attendant, un accord de coopération dans les domaines du Pétrole et de l'énergie a été signé, jeudi, entre les deux pays en vue d'entretenir et renforcer les relations de coopération.