Sénégal: 193 rapports de la CENTIF remis au procureur de la république de 2005 à 2018

Kaolack — La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a traité 1370 dossiers de 2005 à 2018 et transmis 193 rapports au procureur de la république, a affirmé lundi Cheikh Mamadou Bamba Niang, le directeur des affaires juridiques de cette institution.

"Depuis sa création en 2005, la CENTIF a reçu 1370 dossiers et leur traitement a permis la transmission de 193 rapports au procureur de la République", a notamment dit M. Niang, au cours d'une rencontre de sensibilisation sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, tenue à Kaolack.

"Durant la même période, la CENTIF a été à l'origine du jugement et de la condamnation de plusieurs personnes pour blanchiment de capitaux", ajoute-t-il, rappelant que des sessions de formation et de sensibilisation ont été aussi organisées au profit des assujettis et des acteurs du secteur public.

Selon lui, la sensibilisation est un des aspects du plan d'actions mis en œuvre par la CENTIF. Cette obligation de sensibilisation fait suite, a-t-il expliqué, à l'adoption en 2018 de la nouvelle loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

"Il y a nécessité de partager le contenu de cette loi avec l'ensemble des acteurs pour leur permettre de la comprendre et de se l'approprier " dit-il. Les publics ciblés sont les agents de l'Etat, les assujettis, les forces de sécurité et de défense, l'administration territoriale, les élus locaux et la presse locale.

L'adjoint du gouverneur chargé de développement, Baboucar Moundor Ngom, a souligné que le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont des phénomènes très complexes qui nécessitent l'implication de l'ensemble des acteurs.

"Le Sénégal compte 10 régions frontalières sur 14. Tenant compte du rôle important de la CENTIF, il est nécessaire de voir comment faire pour disposer d'antennes au niveau des pôles régionaux", estime M. Ngom qui promet "d'en faire une recommandation phare".