Cote d'Ivoire: CAN 2019 - Le sponsor officiel annonce une ambiance festive à Abidjan et des voyages en Egypte

La 32ème édition de la Coupe d'Afrique des nations Total Egypte 2019 a débuté depuis le 21 juin et prendra fin 19 juillet 2019.

A cette occasion, le sponsor officiel Orange offre des voyages en Egypte à 10 lauréats des tournois et jeux Orange dans la catégorie football.

Il s'agit du vainqueur du tournoi Orange Gaming Tour 2019, du meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi Orange Football Vacances 2018, des lauréats des jeux "TV d'Orange" ainsi que "Fan of the Match" et "Best commentator" organisés sur les réseaux sociaux.

En Côte d'Ivoire, comme dans les 11 onze pays qualifiés sur les 24, où la marque est présente, l'objectif est de permettre aux fans de vivre une expérience unique et inoubliable.

Il s'agit, entre autres, des animations originales et populaires autour de la passion du football qui se dérouleront lors des retransmissions grand public de l'intégralité des 52 matches. Ce, dans les "villages Orange" à Yopougon, Place Ficgayo et Koumassi, Place In Challah.

Egalement les public abidjanais a droit à des retransmissions sur invitation, au sein du Smartstore Orange (Cocody-Deux Plateaux) et six (6) agences de l'intérieur du pays, à savoir Bouaké, Korhogo, Soubré, Man, Gagnoa et Yamoussoukro.

La marque entend également donner un cachet spécial à la compétition au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en République Démocratique du Congo, en Egypte, en Guinée, en Guinée Bissau, à Madagascar, au Mali, au Maroc, au Sénégal et en Tunisie.

Selon Alioune Ndiaye, directeur Général d'Orange Afrique et Moyen-Orient, la Can constitue l'occasion pour les pays où la marque est présente de créer un lien fort avec leurs clients. Et plus largement avec tous les amateurs du ballon rond, pour vivre et partager leur passion, a-t-il fait savoir.

Depuis plus de 20 ans le football est au cœur de l'engagement de la marque, rappelle Béatrice Mandine, directrice exécutive, en charge de la communication. Aussi bien en ce qui concerne l'accès de la Can aux fans que le soutien aux équipes nationales que l'organisation des tournois à l'échelle nationale.

« Grâce à des contenus exclusifs sur les mobiles et sur le web par le biais de sa plate-forme dédiée au monde du football, Orange Football Club, les fans auront la possibilité de remporter un voyage en Egypte pour assister à un match de la compétition », promet la marque.

Sur la plateforme Orange Football Club les fans des pays Orange, qui sont en lice dans la compétition, sont invités à poster leur meilleur cliché de supporter afin d'être élus le « Fan Of My Country » et gagner un voyage en Egypte pour assister à un match de sa nation.

Pour les supporters, ils peuvent s'échauffer et jouer aux commentateurs en enregistrant leur propre commentaire sur des extraits de buts mythiques de précédentes Coupe d'Afrique des Nations Total Egypte et ainsi se voir décerner le prix du « Best Commentator ».

Les meilleurs talents en herbe seront récompensés et pourront gagner des places pour assister à un match en Egypte.

En Egypte, lors de chaque match de la compétition (52 au total), Orange mettra autour du stade un stand photo pour que les fans puissent se faire prendre en photo pour être élu le meilleur fan du jour : « Fan Of The Match » !

L'élection se fera sur écrans géants à la mi-temps et le trophée sera remis à la fin du match sur la pelouse. Autre temps forts, l'animation « Warm-up » permettra avant chaque match de la compétition à quatre fans d'accéder à la pelouse lors de l'échauffement des équipes.