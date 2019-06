Algérie: Des foires spécialisées dans plusieurs régions du pays à partir de 2020

Alger — L'Association nationale des commerçants algériens (ANCA) organisera régulièrement, à compter de 2020, des "foires spécialisées" à travers le pays, touchant à l'ensemble des secteurs liés au commerce, a annoncé lundi à Alger son président, El Hadj Tahar Boulenouar.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, en marge de la troisième assemblée régionale de l'ANCA consacrée à la préparation du congrès national de l'association, prévu en octobre prochain, M. Boulenouar a expliqué que ces foires visaient l'encouragement et la promotion de la production nationale, ainsi que la réduction des prix.

Par ailleurs, il a appelé les adhérents de l'association à faire des propositions pour contribuer, en tant qu'acteurs, à la mise à niveau de l'environnement commercial et économique du pays.

"Il faut désormais que le commerçant réfléchisse à améliorer l'environnement général ce qui pourra améliorer l'environnement particulier de chaque commerçant", a-t-il estimé.

Sur le plan de la coopération, M. Boulenouar a indiqué que l'association se préparait à signer des accords avec plusieurs départements ministériels comme ceux de l'agriculture, environnement et la solidarité, ainsi qu'avec la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) et les Chambres de l'artisanat et des métiers.

Ces accords, en cours de discussions, visent principalement la formation des commerçants dans leurs différents secteurs d'activité, minimiser l'impact sur l'environnement et promouvoir les activités artisanales des femmes.

Il a, dans ce contexte, appelé les membres de l'ANCA à participer activement aux formations qui leurs sont proposées grâce aux partenariats avec différentes institutions nationales et locales.

"Les commerçants adhérents doivent accepter de suivre des formations, notamment ceux représentant l'association au niveau local", a-t-il souligné.

Selon lui, l'ANCA est présente dans 32 wilayas du pays et possède six (6) bureaux de représentation à l'étranger (France, Italie, Turquie, Australie, Canada et Chine) ainsi qu'un bureau prochainement opérationnel en Mauritanie.