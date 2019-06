Sénégal: Le DG de l'ANAM rappelle l'importance des gens de mer

Ce 25 juin est célébré la Journée des gens de mer. A cette occasion, le directeur général de l'Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM) a magnifié les gens de mer. A travers cette journée, il s'agit aussi de sensibiliser davantage sur le rôle vital que les marins et le secteur maritime jouent dans la vie de tout un chacun.

Cet évènement appelé également le «jour du marin», a pour objectif de sensibiliser le rôle vital que jouent les gens de mer dans l'économie mondiale et, à bien des égards, dans le développement durable, permettant aux transports de représenter plus de 90 % du commerce mondial en toute sécurité, efficacement et avec un impact minimal sur l'environnement.

A l'image de tous les Etats maritimes, les organisations de transport, les entreprises, les armateurs et toutes les autres parties intéressées que l'OMI invite à promouvoir et à célébrer cette journée de manière appropriée et significative, le Sénégal, à travers l'Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM) avait l'habitude d'organiser cette Journée, pour reconnaître l'inestimable contribution des marins apporter aux échanges internationaux et à l'économie mondiale, souvent à grands risques personnels pour eux-mêmes et leurs familles.

Cette année aussi, même si l'ANAM n'a pas pu la vivre à date échue comme lors des six (06) précédentes éditions (2012-2018), l'Autorité maritime déléguée du Sénégal, par ailleurs, Autorité nationale de la Sûreté portuaire sous la Direction générale de Massamba Edouard Achille GUEYE et sous la tutelle technique du Ministère des Pêches et de l'Economie maritime dit toute sa joie et sa reconnaissance aux efforts de ces braves travailleurs qui, au prix de leurs vies, bravent vagues, vents et marées, sans oublier la piraterie.

Pour rappel, le jour du marin a été organisée pour la première fois, en 2011, suite à sa mise en place par une résolution adoptée par la Conférence des Parties à la Convention internationale sur les normes de formation, de Certification et de veille pour les gens de mer (STCW), 1978, qui s'est tenue à Manille, aux Philippines, en juin 2010, qui a adopté des modifications majeures à la Convention STCW et le Code.

Il est à préciser qu'une journée de concertation et d'étude sera organisée, courant juillet 2019, avec les représentants des marins du Sénégal aux de discuter et de recueillir l'essentiel de leurs préoccupations.