Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - Bédié donne des consignes à ses délégués

Le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié, a échangé samedi, avec les délégués communaux et départementaux de son parti.

Au cours de la rencontre, à la Maison du Pdci sise à Cocody, il leur a remis une feuille de route, à l'effet de mailler le terrain dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020.

Le premier responsable du Pdci-Rda, qui avait à ses côtés son secrétaire exécutif, Maurice Kakou Guikahué et d'autres éminents membres des hautes instances du parti, a donné des consignes claires à ses interlocuteurs.

Il les a instruits à faire l'encadrement de proximité de l'opération de redimensionnement des structures de bases, à organiser le fonctionnement des délégations autour des activités prioritaires, sans oublier de redynamiser à nouveau les structures opérationnelles de chaque délégation et de s'assurer de la disponibilité des uns et des autres à accomplir efficacement les missions qui leur sont assignées avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2020.

Henri Konan Bédié a également demandé l'immatriculation des militants et du personnel politique du Pdci-Rda. Cette action devra se matérialiser par l'acquittement des cotisations annuelles.

Dans la même veine, il a invité les délégués communaux et départementaux à faire la sensibilisation de l'ensemble des militants, du personnel politique, des cadres et des membres des instances de chaque délégation à s'acquitter de leur cotisation annuelle, à l'effet de faire bénéficier à ces mêmes délégations des ristournes nécessaires à leur fonctionnement.

« Je vous fais confiance et j'ai foi en votre détermination », les a-t-il rassurés. Et de les exhorter à encadrer les nouveaux majeurs afin de leur permettre d'avoir leurs pièces d'identités et surtout de les aider à s'inscrire sur la liste électorale.

Toujours dans le cadre de la reconquête du pouvoir en 2020, Henri Konan Bédié a soutenu que la réforme totale de la Commission électorale indépendante (Cei) reste une exigence pour les partis politiques de l'opposition, avec à sa tête le Pdci-Rda, conformément à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.