Gabon: C.E.S Léon Mba 1 - Distinction aux élèves et aux administrés

Le samedi 22 Juin dernier, la principale du Collège d'enseignement secondaire(CES) Léon Mba 1, Bertille Mounzéo, à fait honneur aux meilleurs élèves dudit établissement ainsi qu'aux administrés, qui ne sont pas étrangers à leurs performances.

C'est donc à la faveur d'une cérémonie dénommée « les palmes d'or », que les apprenants les plus brillants et les administrés les plus assidus et travailleurs, ont été couvés de prix et de cadeaux.

Comme prévue, la deuxième édition des palmes d'or a débuté samedi dernier au Collège Léon Mba 1 à dix heures.Bertille Mounzéo, principale de cet établissement a ouvert les festivités sous les applaudissements des membres de son administration, des enseignants, des élèves et parents d'élèves par un discours qui vise à féliciter ou encourager les efforts consentis par les apprenants. « L'objectif recherché dans notre démarche est d'inciter nos enfants à donner le meilleur d'eux-mêmes à travers un rendement toujours amélioré, pour une école gabonaise performante. Dans ce sens, nous notons que la comparaison des résultats de l'an dernier à ceux de cette année scolaire 2018-2019, donne des signes encourageants... . », dit-elle.

Après cela, les meilleurs élèves des différents niveaux du C.E.S Léon Mba 1 ont été mis à l'honneur par la remise des prix et cadeaux. Ils étaient repartis en groupe de trois par niveau. Les enfants étaient heureux de figurer dans ces groupes. Ils ont travaillé dur pendant neuf (9) mois pour y figurer. Les moyennes annuelles de ces élèves qui varient entre 13,90 et 15,94 sur vingt (20) le prouvent aisément.

Pour encourager ces petits génies, madame la principale et ses administrés ont offerts quelques prix aux enfants pour continuer à les booster. Aussi, quelques cadeaux tels que des livres orientés sciences ont été offerts par Sow, le doyen du département scientifique, qui tire sa révérence en cette fin d'année scolaire.

Les enseignants et les administrés n'étaient pas en reste vue que les meilleurs d'entre eux ont aussi bénéficié de quelques prix et cadeaux distinctifs. A ce propos, l'un d'entre eux a tenu à dire un mot : « On a pour habitude d'incriminer les enseignants et les responsables d'établissements lorsqu'il y a échec des enfants. Mais, le contraire ne se produit jamais, lorsque les enfants excellent. Nous ne pouvons que remercier madame la principale qui voit en nous des faiseurs de génies... ».

Ce discours corrobore quelque peu avec la conclusion de celui madame la principale : « Je voudrais aussi exprimer mes encouragements à tous les enseignants du C.E.S Léon Mba 1, pour les efforts consentis en vue d'un rendement encore plus amélioré dans le travail des élèves pendant l'année scolaire 2018-2019 ».

La cérémonie s'est achevée par la remise d'un prix spécial à Bertille Mounzéo, principale du C.E.S Léon Mba 1, par les membres de son administration. Une marque d'attention qui symbolise le travail bien fait.