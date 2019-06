Madagascar: Equipe féminine de Rugby - Sumitomo Corporation soutient les Makis

L'équipe féminine de rugby effectue actuellement un stage de perfectionnement, au Japon, du 16 au 26 juin. Une initiative rendue possible grâce à l'implication de Sumitomo Corporation, qui prend en charge une partie des frais du séjour de la délégation malgache.

Sumitomo Corporation apporte son aide à l'équipe féminine de rugby, partie au Japon, pour un stage de perfectionnement de 10 jours. Une belle opportunité à saisir pour les Makis dames, mais également pour Sumitomo Corporation qui n'est pas à une bonne action près.

En effet, elle a déjà participé à des partenariats, tant culturel que sportif, entre Madagascar et le Japon, et plus particulièrement au sport féminin.

Un match contre la Colombie. Peu avant leur départ, les Makis ont été conviées à un déjeuner d'amitié par Sumitomo Corporation, dans la pure tradition d'un « nofon-kena mitam-pihavanana ».

Les joueuses malgaches, avec les entraîneurs et un volontaire japonais, séjournent à Gojo, au centre de l'île, et vont disputer six matches, dont celui contre la Colombie, également présente sur les lieux pour le même stage de perfectionnement.

A noter que cette contribution de Sumitomo Corporation entre dans le cadre de sa « Responsabilité Sociale d'Entreprise » locale.

Comme celle qui lui a permis d'intervenir dans différents secteurs, comme l'aide aux sinistrés du cyclone Enawo, sans oublier sa participation à la lutte contre l'épidémie de la peste.

Sumitomo Corporation, qui célèbre cette année ses 100 ans d'existence, est présente dans plusieurs domaines d'activités économiques, dont les exploitations minières telles Ambatovy où elle est l'actionnaire majoritaire.