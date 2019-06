Madagascar: Tout est fin prêt pour les festivités

A J-1, les préparatifs de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance semblent bouclés. Les festivités auront une tonalité différente de celles des années précédentes.

Le régime a tout fait pour que la nation soit à l'unisson durant cette semaine, et retrouve l'atmosphère des fêtes de l'indépendance d'antan. Podiums, kermesse de l'armée, feux d'artifice et un défilé militaire imposant, marqueront cette célébration qui est la première de l'ère Rajoelina.

Tout est fin prêt pour les festivités

On peut être nostalgique d'une certaine époque, mais on ne peut pas retrouver la même atmosphère.

On peut cependant essayer de s'en rapprocher. Les hommes ont changé et l'environnement n'est plus le même. Le régime, avec des moyens différents, a essayé de faire revivre ce sentiment de fête qui existait auparavant.

Mais, le fait est avec une organisation plus élaborée. Les podiums sont toujours là et le passage des artistes est réglé comme sur du papier à musique. La fameuse kermesse de l'armée qui était un des rendez-vous très attendus par la population dans les années soixante, est de retour. C'était alors l'occasion de se divertir en famille.

Plusieurs nouvelles attractions se sont ajoutées aux manèges et aux tyroliennes. On a vu le président de la République s'attarder au stand de tir lors de son passage samedi dernier. Le traditionnel feu d'artifice qui aura lieu ce soir et devrait être grandiose.

Mais le clou de cette célébration du 59e anniversaire sera la grande parade militaire, qui aura lieu demain après-midi, à Mahamasina. Cette dernière sera menée dans un esprit différent.

Les forces armées présenteront un nouveau visage car elles seront équipées de nouveaux matériels. Les engins motorisés et les aéronefs qui ont été livrés récemment, seront les attractions de ce défilé.

On verra aussi des démonstrations des éléments spécialisés. Mais la sécurité sera l'un des points essentiels de l'organisation mise en place. Elle sera renforcée.