Madagascar: Glacier Analakely - Ambiance festive avec Jazz Mmc

Chez Jazz Mmc, la machine marche à plein régime! Avec l'euphorie autour de la CAN 2019, son titre « Alefa Barea » résonne aussi bien dans les mass médias, que dans les stades.

Patriote jusqu'au bout des ongles, le chanteur donne déjà rendez-vous au Glacier Analakely, demain soir, pour célébrer la 59e année de l'indépendance de Madagascar.

Cette soirée se parera certainement des trois couleurs malgaches, pour rendre tout un monde dans un engouement, en les mettant sur le même diapason et « Miara-mirona » que l'équipe nationale.

Un petit encas avant le prochain match des Barea, mais qui mettra tout le public dans l'ambiance avant l'heure. Outre « Alefa Barea », il reprendra évidemment les « Vady Be », « Télé », « Foko tsary niova » et les incontournables comme « Anao tiako », « Nandea » et « Ataova ».

Après cette soirée, il mettra le cap sur la France pour plusieurs dates, avant de revenir en terre natale, et continuer la tournée sur Sava et Diana, tout en passant sur Mananara Nord et Maroantsetra.

A rappeler que depuis déjà cinq ans, il figure sur la tête de liste des célébrités à Madagascar. Jazz Mmc, ce jeune chanteur, natif d'Antsiranana, a commencé à faire son apparition avec son titre « Ataova ».

De son vrai nom, Mohamed Ibrahim, Jazz Mmc est l'étoile de la musique du Nord de Madagascar. Il nous fera montre de tout son talent, avec sa « Gweta », mais pimentée par une touche de musicalité, et une danse surprenante.