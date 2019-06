Burkina Faso: Position de leader du journal « Le Pays » - Merci, ô lecteur sacré !

Le journal « Le Pays », premier de cordée dans le top 10 des organes de presse privée écrite du Burkina. C'est le résultat du travail d'un groupe de cabinets dont l'Institut Develop et Tralassi Finances, au terme d'une étude diagnostique du marché de la presse privée au Burkina, réalisée à la demande du Fonds d'appui à la presse privée (FAPP).

Autrement dit, l'organe de presse écrite privée burkinabè que les personnes enquêtées tiennent le plus en estime pour son contenu et sa tenue et dont elles se sentent affectueusement plus proches, c'est le journal « Le Pays ».

« Ce classement ne me surprend guère, analyse une fidèle lectrice. Très jaloux de sa ligne éditoriale, « Le Pays » n'a jamais été dans le schéma étriqué et le prisme déformant des petits arrangements avec la vérité.

Face à une actualité brûlante, ce journal a toujours donné son point de vue en toute honnêteté, toute impartialité, toute liberté et toute indépendance, point barre ! Quitte à ce que cela plaise ou non.

Au total, sa réputation n'est pas surfaite ». Ce rang, évidemment, honore et réjouit les Editions « Le Pays » sans pour autant lui faire perdre de vue que s'il caracole en tête de ce hit-parade, c'est, en réalité, grâce à vous, lecteurs, annonceurs et partenaires d'ici et d'ailleurs.

Soyez-en remerciés. Quant au groupe de cabinets dont personne ne peut douter du sérieux et de la rigueur, nous ne pouvons que leur faire chapeau bas pour la qualité et la profondeur du travail abattu. Pour le reste, nous réaffirmons ceci : notre engagement et notre détermination à toujours satisfaire les nobles attentes et exigences des lecteurs que vous êtes, n'ont subi aucune corrosion.

Nous demeurons le même depuis toujours. Fort de notre posture, nous ne nous rassasierons jamais de boire à la source bienfaisante et fortifiante de vos précieuses suggestions et critiques.

Car, nous avons la conviction ferme et inoxydable qu'aucun pas supplémentaire posé par votre journal, en direction de l'excellence, ne se fera sans vous qui avez toujours été de l'aventure, entamée depuis le 3 octobre 1991, jour béni où « Le Pays » a poussé ses premiers vagissements. Longue vie aux Editions « Le Pays » et longue vie à vous, ô lecteur sacré. Continuons ensemble à bien tenir la corde. Demain sera encore meilleur.

Cheick Beldh'or SIGUE, Directeur de publication, Directeur général des Editions « Le Pays »

Chevalier de l'Ordre national.