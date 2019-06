Sénégal: Sédhiou - Djida Khalifa Pakao prie pour la paix et la stabilité

La cité religieuse de Djida Khalifa Pakao située sur l'axe Carrefour Ndiaye/ Kolda dans la commune de Diendé a commémoré, durant le week-end écoulé, la 22e édition du rappel à Dieu de leur vénéré père fondateur Mouhamed Khalifa Seydi Sall.

De son vivant, le saint homme avait fait de l'éducation et du travail un sacerdoce et avait sous sa charge des talibés venant de plusieurs foyers du Sénégal mais aussi de la Gambie, de la Guinée Bissau et de la diaspora.

Et c'est justement ce thème de l'éducation qui est introduit cette année en rapport avec l'appel, en avril dernier, du chef de l'Etat Macky Sall en faveur d'une éducation de qualité.

El Hadji Moustapha Biaye, un talibé de la famille Seydi Sall de Djida Khalifa Pakao, porte-parole du jour, note que « le vénéré Mouhamed Khalifa Seydi Sall a beaucoup insisté de son vivant pour l'éducation de ses talibés.

Et c'est pourquoi il en avait en grand nombre en provenance de beaucoup de contrées du Sénégal mais aussi de la Gambie et de la Guinée Bissau sans oublier la diaspora.

Il était le président des guides religieux de la région de Sédhiou. Le saint homme a fait beaucoup de recommandations allant dans le sens du travail bien fait, de l'éducation et des valeurs de paix et d'adoration de Dieu ».

La crise du pétrole et du gaz qui enflamme le débat public depuis quelques semaines, s'est invité à la cérémonie. Loin d'être une malédiction, rétorque le khalife général Abdou Khadre Seydi Sall, ces ressources pétrolières et gazières sont une bénédiction à valoriser et pour éviter selon lui la gangrène qui a déstructuré certains Etats.

« L'apparition du pétrole et du gaz dans un pays est une bénédiction et non une malédiction comme le laissent entendre beaucoup de gens pessimistes.

Nous en avons profité pour formuler des prières à l'endroit du chef de l'Etat Macky Sall sous le règne de qui sont apparues ces ressources. Priez pour la paix et la tranquillité dans ce pays qui nous est tous cher » a souligné El Hadji Moustapha Biaye ; le porte-parole du jour.

A Djida Khalifa Pakao, l'accès à l'eau potable et aux daaras modernes constitue une préoccupation actuelle et ils en appellent à la diligence du chef de l'Etat Macky Sall pour assouvir ces besoins.