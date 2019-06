Cote d'Ivoire: Formation des jeunes filles - La Société générale s'engage à rénover le centre de l'Association Claire Amitié" à hauteur de 27 millions FCfa

La Fondation Société générale et la Société générale Côte d'Ivoire (Sgci) ont procédé â la signature d'une convention avec l' « Association Claire Amitié ». Et ce, pour la rénovation et l'agrandissement de son centre de formation pour jeunes filles à Bouaké. C'était le 21 juin 2019, à Abidjan-Cocody.

Cette signature de convention porte sur le financement de la poursuite des travaux de rénovation du site avec la démolition du bâtiment d'origine (un ancien hangar industriel) et la construction sur le même emplacement d'un bâtiment pour les activités scolaires comprenant neuf (9) salles de formation théorique et pratique, des parties communes, des bureaux, des sanitaires. L'apport de la Fondation et de la Société générale s'élève à 27 millions de F Cfa soit 20 millions F Cfa de la part de la Fondation et 7 millions de F Cfa de Sgci.

« L'objectif de la Sgci est de dépasser notre métier de banque et d'être acteur de la cité. C'est pourquoi ce projet avec Claire Amitié nous tient à cœur. Il s'inscrit dans le cadre du mécénat social du groupe. C'est l'addition des moyens qui permet d'avoir un réel impact au niveau local », a indiqué Aymeric Villebrun, directeur général de la Sgci.

Pour Alexandre Maymat, directeur Afrique et Moyen-Orient de la Société générale, il s'agit de renforcer la position citoyenne de la banque.

« Nous avons une activité de services, une banque universelle qui donne la possibilité aux clients d'accomplir leur mission, mais une banque c'est aussi un acteur de la cité, un acteur responsable qui favorise l'inclusion et une croissance qui soit équitable. C'est dans ce contexte que nous avons lancé ce projet de citoyenneté en Afrique ».

« L'Association Claire Amitié accompagne les jeunes femmes en difficulté en France et dans le monde en les accueillant dans ses centres de formation respectifs afin de leur apprendre des métiers, faciliter leur insertion professionnelle et leur épanouissement.

C'est dans ce cadre qu'elle a décidé de réhabiliter et d'agrandir l'un de ses centres en Côte d'Ivoire, notamment à Bouaké, dans la région de Gbêkê », explique Alain-Camille Jan, administrateur de "Claire Amitié internationale".

Créée en 2006, la Fondation Société générale intervient en faveur de l'insertion professionnelle et l'insertion par l'éducation, notamment par le sport et la pratique culturelle.

Depuis 2018, elle s'est engagée à accompagner les structures œuvrant pour l'éducation financière et la promotion du rôle des femmes comme actrices de développement économique.