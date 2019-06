Soudan: Introduction de vaches étrangères pour l'eugénisme dans l'Est-Darfour

Al-Dain, 25 Juin. 19 (SUNA)- Le directeur du secteur de l'élevage au ministère de la Production et des Ressources économiques de l'État de l'Est-Darfour, Dr. Hamed Abdulnabi a révélé l'introduction de vaches étrangères afin d'améliorer le cheptel local.

Abdul Nabi a fait une déclaration à la SUNA lors de la visite du Wali de l'Etat de l'Est-Darfour, le major général Muzammel Abu Bakr Mohammad Haj, à la station de Ghazala Jawazt, ce qui représente un puissant élan pour le développement de la station et la recherche.

Il a souligné que la visite avait pour but d'identifier le travail de la station et de résoudre les obstacles et les défis rencontrés par le projet de la station Ghazala Jawazt.

Le directeur de la station de Ghazala, Hatem Mukhtar a pour sa part, attiré l'attention sur les efforts déployés par le ministère pour introduire de nouvelles souches de vaches, en particulier brésiliennes, afin d'augmenter le taux de croissance et de s'adapter à l'atmosphère de l'État avec ces races pour augmenter la production.

D'autre part il a nombré les obstacles rencontrés par la station et de ne pas fournir les aides nécessaires et affirmant la nécessité d'établir une nouvelle station pour contribuer à augmenter le troupeau pour contribuer à l'exportation et améliorer la production de lait et de viande.