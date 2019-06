Afrique: CAN 2019 / Nigéria - Alex Iwobi rêve de remporter le titre

Le Nigeria affronte la Guinée, mercredi 26 juin à Alexandrie, dans le cadre de la deuxième journée du groupe B de la CAN 2019.

Même si le Nigéria ne s'est jamais imposé face à la Guinée en 3 tentatives, la sélection de Rohr pourrait mettre fin à cette malédiction et signer ainsi une première victoire devant cet adversaire. Les partenaires du bordelais Samuel Kalu sont bien entrés dans la compétition avec 1 succès difficile cependant contre le Burundi (1-0). Après la victoire face au Burundi, les Super Eagles entendent obtenir leur ticket pour les huitièmes de finale afin de se faciliter la vie en vue du prochain tour. Mais Alex Iwobi reste très ambitieux. Le milieu de terrain d'Arsenal rêve de disputer la finale et remporter la CAN 2019 avec les Super Eagles.

« Bien sûr, tout le monde rêve de remporter un titre en tant que joueur. Bien sûr, c'était douloureux de perdre la finale avec mon club, mais maintenant je dois me concentrer pour l'équipe nationale. Il n'y a pas de plus grand titre en Afrique à gagner que la CAN Total 2019, alors nous allons nous battre », a déclaré Iwobi sur le site de la CAF.

Vainqueur à trois reprises de la Coupe d'Afrique des nations, le Nigeria est en Égypte pour aller très loin, statut oblige. Depuis le dernier sacre de 2013 en Afrique du Sud, les mondialistes de 2018 n'avaient plus foulé les pelouses africaines en phase finale de la CAN.