Afrique: CAN 2019 / Choupo-Moting - « J'ai déjà marqué contre la Guinée-Bissau »

En marge de la première rencontre du Cameroun à la CAN 2019, le capitaine Maxime Choupo-Moting a affiché toute la détermination du groupe. Absent lors de la dernière CAN, l'attaquant du PSG veut se racheter afin de rééditer la performance de 2017. L'objectif est clair, le Cameroun est présent pour gagner encore une fois le trophée. Et le capitaine montre toute l'impatience du groupe pour déjà en découdre avec la Guinée-Bissau.

« Nous avons longtemps attendu ce tournoi et c'est aujourd'hui qu'il va démarrer. C'est vrai que je n'ai pas joué la dernière CAN mais je suis toujours fier de jouer pour le Cameroun. On veut bien commencer ce tournoi et si je peux marquer, c'est tant mieux. Le Cameroun est une grande nation de football. Le groupe vit bien, on rigole beaucoup. Mais on est toujours concentrés quand il faut travailler. J'ai déjà joué contre la Guinée-Bissau et j'ai marqué. Mais il ne faut jamais sous-estimer une équipe » a indiqué l'ancien joueur de Stoke City.

Comparu en conférence de presse avec son capitaine, le sélectionneur Clarence Seedorf affirme que son équipe ne pense qu'à la victoire et regrette le forfait de Joel Tagueu.

« Nous sommes contents d'être ici. La préparation a été bonne et le groupe est prêt à compétir. Il n'y a qu'une façon de préparer un tournoi c'est de penser à la victoire. C'est notre mentalité, c'est l'histoire du Cameroun et on ne va pas la changer. Mais on va aborder les rencontres les unes après les autres. C'est vraiment dommage pour Joel Tagueu mais je pense que cela prouve la qualité du travail fait par le médecin. Il a effectué cinq examens qui ont permis de détecter le problème. Ainsi aucun risque ne sera pris. C'est désormais une motivation de gagner pour lui » a déclaré l'ancien entraineur du Mlian AC.

Les Lions sont prêts à rugir, les Lycaons sont prévenus.