Congo-Brazzaville: Littérature - Rencontre autour de la publication du livre "Sony Labou Tansi"

Comme il y a trois ans en 2016, au Salon de lecture Jacques-Kerchache, le musée du quai Branly - Jacques Chirac organisera, le 4 juillet en début de soirée, une rencontre autour du célèbre romancier et dramaturge congolais, Sony Labou Tansi

Céline Gahungu, co-responsable de l'équipe « Manuscrits francophones » de l'Institut des textes et manuscrits modernes du CNRS, présentera son livre consacré à Sony Labou Tansi (Naissance d'un écrivain, CNRS Editions). En collaboration avec Pierre-Marc de Biasi, directeur de la collection « Planète Libre Essais », les comédiens et metteurs en scène Roch Banzouzi et Felhyt Kimbirima proposeront une mise en voix des textes du romancier et dramaturge congolais.

Au tournant des années 1960, dans un Congo en proie aux fièvres révolutionnaires, un certain Marcel Ntsoni invente le flamboyant Sony Labou Tansi. L'auteur congolais né en 1947 et décédé en 1995 est aujourd'hui reconnu et célébré dans le milieu littéraire comme romancier et dramaturge. À sa mort, on découvre dans ses papiers une multitude de poèmes manuscrits inédits. L'ensemble constitue une mosaïque de recueils et de fragments qui obéit à un dessein aussi cohérent que son théâtre et son œuvre romanesque.

Ses premiers écrits sont le creuset enflammé où se composent son identité et tout l'avenir de son œuvre. Céline Gahungu reconstitue une aventure exemplaire - le jeune Sony cherche à édifier la destinée qu'il s'est choisie : devenir écrivain, au sens radical du terme, c'est-à-dire démiurge.

Ce qui donnera aux comédiens Roch Banzouzi et Jean-Felhyt Kimbirima de proposer une interprétation de textes. Comédien dont le répertoire couvre différents champs des créations francophones, metteur en scène, Roch Amedet Banzouzi est le directeur artistique de la compagnie Drum's Bantu et du festival camerounais Cacao Bantu ; il travaille également au sein de la compagnie congolaise Punta Negra.

Jean-Felhyt Kimbirima est tout à la fois comédien et metteur en scène : il a joué dans de nombreuses pièces d'auteurs classiques et contemporains et a porté sur scène des œuvres de Sony Labou Tansi et de Kani Kabwé Ogney. Il est le directeur artistique de la compagnie de théâtre Plateau-Kimpa Théâtre et l'un des fondateurs du festival brazzavillois Mantsina sur scène.

La lecture sera assurée par Sara Darmayan pour les œuvres suivantes : "Sony Labou Tansi Poèmes", CNRS Editions, collection «Planète Libre», 2015 ; "La Chair et l'Idée. Sony Labou Tansi en scène(s)", Correspondances, théâtre et poèmes inédits, témoignages, écrits et regards critiques, Les Solitaires intempestifs, juin 2015 et "Encre, sueur, salive et sang", Seuil, septembre 2015, Édition présentée et établie par Greta Rodriguez-Antoniotti.