Cameroun/Guinée Bissau: Egypte 2019 - Joël Tagueu forfait pour raisons médicales

La Fecafoot a introduit une requête pour le remplacement de l'attaquant victime d'une anomalie du cœur.

La terrible nouvelle à la veille de ce match d'ouverture du groupe F pour le Cameroun, c'est le forfait de l'attaquant Joel Tagueu.

Présent dans le groupe des Lions indomptables à la phase finale, le joueur de CS Maritimo au Portugal, dont les talents de buteur sont reconnus en club, s'est trouvé dans l'obligation de quitter la tanière plus tôt que prévu.

« On a fait des examens du cœur normalement et on a détecté une anomalie. Pour remédier à cela, on fait une petite opération et puis on remet l'artère au bon endroit. Trois mois après, je peux recommencer à jouer. Le médecin de la sélection m'a confirmé que je peux rejouer », a expliqué le joueur sur les réseaux sociaux.

Selon des sources médicales, cette décision a été prise pour la propre sécurité du joueur. Le médecin de l'équipe, le Dr William Ngatchou, a détecté une anomalie de l'artère coronaire droite. Une situation assez délicate de l'avis des spécialistes.

Dans ces conditions, le jeune joueur doit se concentrer davantage sur sa santé car le risque d'un accident mortel n'est pas totalement écarté en cas de forcing.

Cette anomalie aurait été détectée pour la première fois lors du stage à Doha au Qatar dans le cadre des examens médicaux obligatoires de la CAF. Ce sont donc les résultats supplémentaires des examens réalisés dimanche qui ont confirmé le diagnostic.

Ce départ précipité d'un élément important du dispositif du coach Clarence Seedorf a été vécu avec tristesse par tous les joueurs.

En conférence de presse d'avant-match, tout en lui exprimant leur solidarité et un prompt rétablissement, le capitaine Choupo-Moting et le coach ont trouvé en cela une motivation supplémentaire pour renforcer la cohésion du groupe.

La bonne nouvelle est que cette anomalie peut être corrigée par une intervention chirurgicale. Une perspective qui suscite beaucoup d'espoir.

Au moment où nous mettions sous presse, la Fédérations camerounaise de football avait entrepris des démarches pour son remplacement et reste dans l'attente d'une réponse de la Confédération africaine de football.