Afrique: CAN 2019 - Rohr - « C'est le match de la qualification pour nous »

Le Nigeria a lancé sa campagne égyptienne (CAN 2019) en s'imposant samedi dernier face au Burundi, à Alexandrie. Si les Nigérians ont prouvé leur supériorité dans le jeu, il a fallu attendre la 77e minute pour voir Odion Ighalo inscrire le but de la victoire (1-0).

Sur son banc, Gernot Rohr peut respirer. Les Super Eagles ont bel et bien pris leur envol dans cette CAN 2019 en se positionnant t à la tête du groupe B. Le Nigéria possède un groupe solide ainsi qu'expérimenté et qui compte bien aller chercher sa qualification dès le deuxième match de poules. Pour ce match, le Nigéria va être opposé à la Guinée demain mercredi.

« C'est le match de la qualification pour nous. C'est donc important. Mes joueurs vont mieux et même Samuel Kalu (victime d'un malaise après une déshydratation, NDLR) sera là, avance le sélectionneur Gernot Rohr, au micro de RFI. Nous savons que la Guinée est capable de faire de belles choses avec la vitesse des ailiers et le physique des avants-centres. On va devoir les prendre au sérieux », prévient Gernot Rorh.

Sérieux à défaut d'être transcendants, les Nigérians ont bien entamé cette CAN 2019 et montré qu'ils allaient être des adversaires coriaces et qu'il faudra sûrement compter avec eux lors des phases finales.