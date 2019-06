Ile Maurice: Homicide involontaire - La sentence d'un chauffeur commuée en travaux d'intérêt général

Sa peine d'emprisonnement de quatre mois pour homicide involontaire a été commuée en travaux d'intérêt général. Z.K, le condamné, âgé de 32 ans, avait percuté deux personnes qui étaient à moto en 2014, et les deux ont perdu la vie. La décision de la magistrate Darshana Gayan de la Cour intermédiaire est tombée ce mardi 25 juin. Cependant, le conducteur a écopé plus d'une vingtaine de contraventions entre le moment de l'accident et sa condamnation.

L'accident a eu lieu le 31 décembre 2014. Z.K, au volant de sa voiture, voulait doubler un autre véhicule. Pendant la manœuvre, avait percuté de plein fouet un motocycliste et son passager. Dans son jugement, la magistrate a pris en considération le fait que les deux victimes ne portaient pas de gilet, les phares de la moto n'étaient pas allumés et les routes n'étaient pas éclairées. Toutefois, son permis a été suspend et lui sera restitué dans deux ans.

Dans le procès, il a été établi que le trentenaire a écopé de 23 contraventions pour délits routiers entre le moment de l'accident et sa condamnation.