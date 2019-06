Afrique: CAN 2019 - L'Égypte vise déjà la qualification face à la RDC

L'Égypte a très bien lancé sa CAN 2019 devant son public. Réalistes devant le but et très solides défensivement, les Égyptiens ont tenu leur rang et montré qu'ils étaient prêts à aller cherche le titre devant leurs supporters. Les Pharaons ont très bien débuté cette Coupe d'Afrique des Nations puisque la bande à Salah est venue à bout du Zimbabwe (1-0) vendredi dernier sans pour autant être fantastique.

Le sélectionneur mexicain Javier Aguirre a notamment reconnu après le premier match les défaillances mais que l'essentiel était la victoire et les trois points. « Nous avons eu quelques défauts en particulier en deuxième mi-temps mais l'important est que nous ayons commencé le tournoi avec une victoire », a déclaré le tacticien sur le site de la CAF.

Un seul but qui aura suffi au bonheur des Égyptiens et qui les lance vers une qualification pour les 8èmes de finale. Qualification qu'ils peuvent valider en battant la République Démocratique du Congo. Un défi à leur portée car le Congo a mal lancé sa phase de poules et s'est incliné face à l'Ouganda 2-0.