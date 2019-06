Afrique: Retransmissions de la CAN au Burkina - Les éclairages du DG de la RTB

Que se passe-t-il avec le signal de la TNB à cette CAN 2019 ? Pourquoi certains n'arrivent-ils pas à suivre les matchs, même étant sur le territoire burkinabè ?

Ce sont des questions assez récurrentes chez les Burkinabè, même pour ceux qui semblent disposer du kit matériel de la TNT. La réponse du directeur général de la RTB, Pascal Yemboini Thiombiano, est toute simple : ils n'ont pas le bon matériel.

A chaque évènement sportif d'envergure continentale, son lot de polémique sur les droits de retransmission à la télé. Cette CAN 2019 n'a pas échappé à la tradition. Tantôt, c'est le bouquet Canal+ qui est pris à partie, tantôt c'est la télévision nationale qui fait les frais.

Pour cette biennale du football africain, les 2 structures sont incriminées et subissent le courroux des téléspectateurs. Pourtant, elles estiment qu'il n'y a pas matière à discuter. Le directeur général de la RTB, Pascal Yemboini Thiombiano, se veut clair.

«Je peux confirmer que la RTB a l'exclusivité de la retransmission de la CAN par la TNT au Burkina. Cela signifie que nous avons l'autorisation de diffuser l'ensemble des matches uniquement sur le territoire du Burkina.

Et grâce au bouquet TNT qui est un bouquet terrestre, on peut suivre les matches gratuitement, pour peu qu'on se trouve sur le territoire national ». Selon lui, ceux qui se plaignent ne sont pas équipés du décodeur TNT et de l'antenne pour recevoir le signal, ou alors ils n'ont pas le bon équipement.

Or, fait-il remarquer, « il y a eu une campagne de communication qui a été lancée par la SBT (Société burkinabè de télédiffusion) depuis plus d'une année dans toutes les langues nationales.

C'est un kit matériel qui coûte autour de 10 000F et permet d'avoir l'entièreté des matches avec une qualité d'image et de son irréprochables.

Beaucoup de téléspectateurs n'ont pas la bonne antenne ou le bon décodeur. On a dit qu'il faut le décodeur DVB-T2 / MPEG 4 et une antenne râteau, donc je crois qu'il faut inviter les Burkinabè à acquérir ce type de décodeur. On vous offre la CAN gratuitement et on cherche d'autres problèmes».

Qu'en est-il de la coupure du signal de la RTB sur le bouquet satellitaire Canal+ ? Nous avons tenté de joindre le directeur général de Canal+ Burkina, Aymé Makuta, qui, malheureusement, se trouve hors du pays. Tout compte fait, il a eu des échanges avec son homologue de la RTB.

«J'ai échangé avec le DG de Canal+ Burkina, il est de son côté en train de se renseigner sur ce qui est faisable pour, éventuellement, qu'il prenne le signal.

Nous aussi nous sommes en train de voir de notre côté si c'est possible. Mais le DG Makuta m'a dit que même si je l'autorisais à prendre le signal de la RTB, tant qu'il n'aurait pas eu le OK de la CAF ou de l'UAR, il ne diffuserait pas notre signal ».

Autant dire que l'accord de la reprise des images de la RTB par la chaîne cryptée française n'est pas du ressort personnel de Pascal Thiombiano.

Sur ce principe, on peut bien comprendre le DG de Canal + Burkina, sous réserve d'avoir sa position sur le sujet, lorsqu'il affirme qu'il ne peut pas diffuser les images d'une chaîne nationale, soit-elle, partenaire.

Il faut bien s'entourer de certaines garanties car la violation des droits de diffusion entaîne de lourdes sanctions financières. Pour l'heure, il nous revient qu'il y a des pourparlers entre les 2 diffuseurs pour trouver une solution.

En tout état de cause, l'Etat burkinabè a consenti à payer les droits de retransmission pour l'ensemble des Burkinabè, alors autant profiter de la CAN sur la TNT en attendant qu'une solution soit trouvée aux abonnés de Canal+ Burkina.