Afrique: CAN 2019 - Le Ghana tenu en échec par le Bénin dans le derby

Le Ghana, ce soir, a joué son premier de la CAN 2019 contre le Bénin. Un derby qui a tenu toutes ses promesses avec 4 buts marqués. Cette rencontre du groupe F n'a pas connu de vainqueurs. Les deux équipes se sont séparés dos à dos. 2 buts partout score final et les Écureuils du Bénin tiennent leur premier exploit dans ce groupe très relevé.

Débuté en trance, le derby est prolifique en buts. En première période, l'on assiste à 3 buts au total. Le Bénin, disposé dans un système défensif, a dicté le tempo du match dans les premières minutes. Déjà à la 2ème minute, Mickael Poté ouvre le score et donne l'avantage aux Écureuils du Bénin. Une joie de courte durée. 7 minutes après, sur une action individuelle, le capitaine ghanéen André Ayew, sur une frappe, trompe la vigilance du gardien béninois et rétabli la jonction. Après l'égalisation, le jeu devient équilibré. Alors que les deux équipes se dirigent vers ce match nul à la pause, Jordan Ayew inscrit le deuxième but ghanéen suite à une frappe sous la barre. 2-1, score à la pause.

En deuxième période, le Bénin pousse pour refaire son retard. A la 55ème minute, John Boye, le défenseur ghanéen écope d'un deuxième carton jaune et laisse ses coéquipiers à 10. Le Bénin en profite pour changer son système et est plus offensif. Sur un corner rapidement joué, Mickael Poté inscrit son doublé du jour à la 63ème minute et permet à son équipe de revenir dans le match.

Après ce but, des actions chaudes ont été enregistrées de part et d'autres mais les défenses veillaient au grain. Plus rien ne sera marqué et les deux sélections se partagent le point du match nul.