Cote d'Ivoire: 6ème caravane ophtalmologique - 2939 enfants consultés à Biankouma

Le département de Biankouma a reçu l'équipe ophtalmologique de la Fondation Children of Africa le samedi 22 juin 2019. C'est l'EPP Vesoul et l'EPP Blapleu qui ont servi de cadre pour les différentes consultations et les soins prodigués aux enfants de 0 à 15 ans.

A Biankouma, la cour de l'école Vesoul a refusé du monde. Tôt le matin, les enfants ont pris d'assaut la cour pour se faire consulter. Les autorités de la ville avec à leur tête le préfet, le maire et les chefs traditionnels n'ont pas voulu se faire compter cet événement.

Accompagné du maire, le préfet N'dry N'guessan a procédé à la visite des stands, des salles de classe et du camion médicalisé tout en saluant l'équipe de la fondation dépêchée à Biankouma.

« Nous sommes venus vous saluer et vous dire que ce que vous faites pour nos enfants est noble. Nous ne saurions restés en marge d'un tel évènement.

La Première dame a pensé à nous et nous sommes venus lui témoigner notre gratitude infinie. Soigner les yeux des enfants est plus que salutaire. Ce qui leur sert pour aller à l'école et faire leurs devoirs ce sont les yeux.

Et si les yeux sont mieux traités nos enfants pourront aller à l'école et nous produire de meilleurs résultats », a déclaré le gouverneur de Biankouma avant de rendre hommage à la Première dame Dominique Ouattara : « Biankouma ne cessera jamais de dire merci à la Première dame.

Elle vient encore de prouver qu'elle a un cœur en or en sauvant tous ces enfants. Nous serons toujours reconnaissants et nous lui témoignons notre gratitude ». Abondant dans le même sens, le maire de Biankouma, Bah Maniga Jean Jacques, n'a pas manqué de rendre hommage à la Première dame.

Ce sont au total 2939 enfants (1604 à Biankouma et 1335 à Blapleu) qui ont été consultés dans les deux localités pour cette étape.

Parmi ceux-ci 47 recevront des paires de lunettes. Notons que dans la sous-préfecture de Blapleu, le sous-préfet Kouadio Cotentin a salué l'équipe pour les efforts consentis. C'est dans une ambiance bon enfant que l'étape de Biankouma a pris fin avec le show des clowns de Bouledegum.