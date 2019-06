Cote d'Ivoire: 1ère édition du festival Denguélé Kanû 2019 - C'était show show avec Oumou Sangaré, Fadal Dey, Maestro, Chico...

Stade Mamadou Coulibaly d'Odienné. Une foule en délire reprenant en chœur les paroles des chansons d'Oumou Sangaré. Sur scène, sanglée dans un ensemble bazin blanc assorti de parements dorés, la diva malienne de la musique mandingue fait étalage de son immense talent : chants mélodieux, pas de danse cadencés et surtout une voix, tant suave tantôt perçante, qui enivre les milliers de spectateurs ayant pris d'assaut cette enceinte sportive.

Le spectacle est de toute beauté. C'est l'image saisissante de la clôture de la toute 1ère édition du festival Denguélé Kanû, qui a eu lieu le samedi 15 juin dernier. Avant le récital d'Oumou Sangaré, Fadal Dey, Amira, Mama T et Adama Sunshine (venu spécialement d'Allemagne) avait fait vibrer le public dans une ambiance hystérique.

Pour les organisateurs, cet essai s'est avéré être un coup de maître. « C'est une victoire à double titre : une victoire en tant que fils et haut fonctionnaire issu du Denguélé et une victoire, la première, pour la Fondation B&B qui, avec la collaboration de la diaspora du Denguélé, a réussi le pari de réunir sous un même lieu et à une même date, des sommités et distinguées personnalités venues célébrer la cohésion et la solidarité avec les populations du Denguélé», se réjouit le commandant Brahima Bamba, l'un des initiateurs de l'événement avec M. Dramane Cissé, président de la Diaspora du Denguélé.

Ce même samedi, dans la matinée, ce festival avait débuté par une cérémonie de remise des prix d'excellence et du mérite scolaire aux meilleurs élèves de la région. Impulsée par la Diaspora du Denguélé, elle a pour but d'inciter au travail et de créer une saine émulation au sein des établissements scolaires du Denguélé.

Ainsi, en présence de plusieurs élus et hauts fonctionnaires de la région, une vingtaine d'élèves ont reçu des diplômes et des cadeaux, pour avoir obtenu d'excellents résultats scolaires.

Dans l'après-midi, il y a eu au stade Mamadou Coulibaly, un match de gala opposant les ex-Éléphants au FC Solidarité d'Odienné, sous les yeux de plusieurs férus de football, qui ont déferlé sur les lieux pour admirer les gestes techniques de leurs stars du ballon rond entre autres Didier Zokora dit Maestro, Siaka Tiéné dit Chico ou encore Kandia Traoré. Une rencontre qui s'est soldée par le score nul de 1-1. YS (avec sercom)