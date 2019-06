Soudan: Le Soudan affirme sa Solidarité avec Ethiopie

Khartoum — - Le Soudan a affirmé sa solidarité avec l'Ethiopie et sa Position contre toute tentative visant à porter atteinte à sa stabilité, à son expérience démocratique et à la doexistence pacifique de toutes les composantes du peuple éthiopien.

Lors d'une réunion organisée par le Ministère Ethiopien des Affaires Etrangères avec les Missions Diplomatiques accréditées à Addis-Abeba, le Chef de la Mission Soudanaise en Ethiopie, l'Ambassadeur Anas Taieb Al-Jailani, a condamné la Tentative de Coup d'Etat Manqué dans la Région d'Amhara, qui a entraîné la Gouverneur de la Région et un nombre de Responsables et de Chefs Militaires, en plus du décès du Chef d'Etat-Major éthiopien à Addis-Abeba

L'Ambassadeur Al-Jailani a présenté ses Condoléances Soudanaises aux Dirigeants et au Peuple Ethiopiens pour les pertes subies par de Hauts Responsables et Dirigeants lors de la Tentative de Coup d'Etat.

Le Ministère des Affaires Etrangères a exprimé sa Confiance en la Capacité de l'Ethiopie de surmonter ces Circonstances et de poursuivre ses efforts pour renforcer la Stabilité, la Démocratie et le Développement de ses Territoires et contribuer de manière positive à la Stabilité, à la Paix et au Développement de la Région.