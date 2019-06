Afrique: CAN 2019 / Ibenge - « Nous devons maintenant le faire à la dure »

Déjà dernier du groupe A, la RD Congo n'a pas le choix et doit s'imposer s'il veut rester en vie dans cette CAN 2019. Mais face à une Égypte déterminée et qui joue devant son public, les Léopards devraient avoir beaucoup de mal à faire vaciller la défense adverse.

La RD Congo s'est faite surprendre par l'Ouganda (0-2) lors de la première journée et est déjà dos au mur avant d'affronter l'Egypte. La sélection d'Ibenge a la pression du résultat puisqu'une nouvelle contre-performance hypothèquerait toutes chances de qualification.

Une autre défaite condamnerait sans doute la RDC à l'élimination de la CAN Total 2019. Les Léopards devront se ressaisir et oublier l'échec face aux Cranes. « Nous avons fait un mauvais match et méritions de perdre contre l'Ouganda. Nous devons maintenant le faire à la dure », a admis le sélectionneur congolais Florent Ibenge sur le site de la CAF.