Maroc: Fofana - Maroc-Côte d'Ivoire sera très difficile

Le match qui opposera la sélection marocaine de football à son homologue ivoirienne, vendredi prochain pour le compte de la 2è journée (groupe D) de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) Egypte-2019, sera très difficile, a affirmé, lundi au Caire, l'ex-international ivoirien Youssouf Fofana.

Dans une une déclaration à la MAP, l'ex-star ivoirienne a souligné que le match entre le Maroc et la Côte d'Ivoire sera très difficile et l'équipe qui fera moins de fautes et dont les joueurs seront présents mentalement du début jusqu'à la fin de la rencontre remportera le duel, expliquant que les deux équipes se connaissent très bien. L'entraîneur des Lions de l'Atlas Hervé Renard a déjà été aux commandes des Eléphants avec lesquels il a remporté le titre continental en 2015.

"La rencontre d'aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud a permis d'avoir une idée sur le niveau de jeu des équipes de ce groupe", a-t-il dit, notant que lors de cette CAN, qui connaît pour la première fois la participation de 24 pays, il n'y a pas de petites et de grandes équipes. Toutes les sélections sont déterminées à signer une belle performance et représenter dûment leurs pays respectifs.

Joueur international de 1983 à 1992, Youssouf Fofana compte à son actif 11 sélections. Il a été sacré en 1992 champion d'Afrique avec la sélection ivoirienne lors de la CAN du Sénégal.