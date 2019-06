Algérie: Le Chef de l'Etat signe de décrets présidentiels portant promotion d'officiers de l'ANP

Alger — Le Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a procédé, lundi, à la signature de décrets présidentiels portant promotion d'officiers de l'Armée nationale populaire (ANP) et de décrets présidentiels portant décernement de médailles aux personnels militaires et civils assimilés à compter du 5 juillet 2019 et du 1er novembre 2019, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Conformément aux dispositions de la Constitution, notamment en ses articles 91, 102 et 104, le Chef de l'Etat, M. Abdelkader Bensalah a procédé, lundi 24 juin 2019, à la signature de décrets présidentiels portant promotion d'officiers de l'ANP ainsi que des décrets présidentiels portant décernement de médailles aux personnels militaires et civils assimilés à compter du 5 juillet 2019 et du 1er novembre 2019", précise la même source.