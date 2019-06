Ile Maurice: Victime sous l'influence de la drogue - Affaire classée pour une conductrice de 77 ans

«La faute de la victime a été si grossière, ce qui fait que l'accusée est dédouanée de toute responsabilité dans l'accident.» Le magistrat Pranay Sewpal de la cour intermédiaire est catégorique, après avoir pris en considération les rapports produits en cour sur la victime, un motocycliste qui était sous l'influence de l'alcool et de la drogue. Par conséquent, l'accusation d'homicide involontaire qui pesait sur l'automobiliste Claude Françoise Lalouette, âgée de 77 ans, a été rayée lundi 24 juin dernier. L'accusée était représentée par Me Gavin Glover, Senior Counsel.

Les faits remontent au 7 janvier 2015. La vieille dame, au volant de sa voiture, se rendait chez une amie à Pereybère vers les 19 heures. «J'avais pris toutes les précautions nécessaires. En arrivant près du lieu, j'ai ralenti et j'ai mis le clignotant avant de tourner à droite afin d'accéder à la cour de mon amie. C'est à ce moment que j'ai entendu un grand bruit qui m'a donné l'impression qu'il y avait quelque chose qui avait percuté ma voiture», avait indiqué l'habitante de River Walk.

Ce qui avait heurté le véhicule, c'était un motocycliste. Du nom de Jonathan Matadeen, ce dernier, qui avait un passager, a succombé à ses blessures à la suite de l'accident. Le rapport de l'autopsie a attribué son décès à un choc dû à ses multiples blessures. Mais le Principal Forensic Technologist a confirmé que la victime avait 31 milligrammes d'alcool avec la présence de tetrahydrocannabinolcarboxylic acid, soit du cannabis, dans le sang.

«La Cour conclut qu'il était obscur au moment de l'accident mais c'était le devoir du motocycliste de signaler sa présence en portant un gilet fluorescent à moins de se faire remarquer par les usagers ou automobilistes . Mais il ne l'avait pas fait» remarque le magistrat Pranay Sewpal. D'ajouter que la faute revient à la victime, de par son imprudence car elle n'avait pas pris les mesures nécessaires, tout en conduisant sous l'influence de l'alcool et de la drogue.

«It cannot be said that the accused departed from the standard of a reasonable, prudent and competent driver in all circumstances of the case» conclut le magistrat.