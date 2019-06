Ile Maurice: Budget - Rs 16,3 M à 13 conseillers du PMO par an

Un document déposé à l'Assemblée nationale par Pravind Jugnauth, à la suite de l'examen du budget de son ministère, montre que les salaires et autres allocations payés aux 13 conseillers attachés au bureau du Premier ministre s'élèvent à Rs 16 331 600 par an. Les salaires sont à Rs 10 641 600 par an.

Sir Bhinod Bacha est le plus rémunéré comme conseiller au Prime Minister's Office. Il touche Rs 120 000 par mois. Il est talonné par Jean-François Chaumière, dont le salaire mensuel est de Rs 110 000.

Les salaires mensuels des 11 autres conseillers sont :

Ken Arian : Rs 92 000

Sarah Rawat-Currimjee : Rs 92 000

Reshmi Ramdhony : --

Ramakrishna Veeramundar : Rs 90 000

Raj Meetarbhan : Rs 86 000

Chiaw Lo Siong Shou : Rs 70 000

Dario Robert Thumiah : Rs 59 700

Damayndee Rengasamy : Rs 59 700

Mahmad Ally Dahoo : Rs 58 075

Prithviraj Rampursad : Rs 27 850

Vishwaraj Malloo : Rs 21 475

Ces conseillers ont droit à diverses allocations, notamment des «travelling allowances» de Rs 1,7 M par an et des «Unspent Leaves» qui totalisent Rs 2 millions par an.