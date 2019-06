Afrique: CAN 2019 - Battre enfin la Guinée, l'objectif du Nigéria

Ayant battu dans la douleur le Burundi dans le groupe B de la CAN 2019, le Nigéria joue son deuxième match face à la Guinée. Enchainés une deuxième victoire et enfin faire tomber la Guinée, sera le leitmotiv des Super Eagles dans dans ce choc de la poule B. Les deux équipes aaux ambitions différentes s'affrontent ce mercredi à Alexandrie.

Disposant des joueurs offensifs de qualités, le Nigéria s'affiche comme l'épouvantail du groupe et le favori de cette affiche. Odion Ighalo, Ahmed Musa, Alex Iwobi, seront entre autres les joueurs qui feraient la différence dans ce match face au Syli nationa. Des préparatifs tronqués par une affaire de prime avant cette rencontre, tout semble rentrer dans l'ordre si l'on se fie aux propos du sélectionneur Gernot Rohr. « Il ya des discussions qui ont abouti et cette affaire de primes est derrière nous. Le professionnalisme de mon équipe a pris le dessus et on repris l'entrainement«

« Il y aura de la chaleur alors il va falloir qu'on perd moins la balle pour moins courir et vite récupérer sur le plan physique. On est une équipe qui a envie de garder le ballon, contrôler le jeu et d'essayer d'être efficace en attaque. Nous serons face à une bonne équipe guinéenne qui a de grandes individualités sur le plan offensif. A nous de nous organiser pour contrarier cette équipe » a analysé le sélectionneur nigérian.

Une victoire ce lundi contre la Guinée sera un véritable exploit puisque le Nigéria n'a jamais battu le Syli national. Début cette rencontre, 14h30 GMT.