Afrique de l'Ouest: Développement de l'agriculture - Dakar loge le bureau hub Afrique de l'ouest du FIDA

Le Fonds international de développement agricole (Fida) relevant des Nations unies a ouvert un bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest dans la capitale sénégalaise Dakar. Cette nouvelle base devrait couvrir sept pays, notamment le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée Bissau, la Guinée Conakry, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal.

La cérémonie d'inauguration de ce nouveau bureau s'est déroulée hier, mardi 25 juin, en présence du ministre de l'Elevage et de la production animale Samba Diobéne Ka.

« Cette coopération est vieille de 39 ans avec des résultats aussi nombreux que significatifs à travers divers projets et programmes tels que le Pafa, le Pafa extension, le Padaer qui ont valu au fonds et à notre coopération une réelle confiance des populations rurales », a-t-il soutenu.

Selon le ministre, ces résultats sous-tendus par des innovations et des bonnes pratiques qui continuent de faire leurs preuves sur le terrain, contribuent à la transformation économique et sociale des conditions de vie des populations dans leurs zones d'intervention.

Par ailleurs, Samba Diobéne Ka a dit espérer que le Hub Afrique de l'Ouest renforcera la présence du Fida sur le terrain et permettra de s'intégrer dans les dialogues nationaux et régionaux pour impacter davantage la réduction de la pauvreté et de l'inclusion sociale des couches les plus défavorisées par une meilleure coordination des projets de la complémentarité entre les partenaires techniques et financiers.

Lisandro Martin, directeur de la division Afrique de l'Ouest et du centre du Fida a fait savoir pour sa part que les ressources du Fida au Sénégal sont en train de se multiplier pour les deux prochaines années avec une meilleure connaissance des défis et surtout avec la bonne trajectoire du Sénégal dans l'utilisation de ses ressources.

« On est en train de développer une nouvelle stratégie pays qui va nous permettre de se mettre d'accord sur les priorités dans les prochaines années. On espère qu'avant la fin de cette année, on va approuver le projet pour la jeunesse consistant à appuyer les Start ups agricoles », informe-t-il.