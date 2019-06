Mali: Tombola Malitel 2019 - Des clients et des Masters distributeurs gâtés

Le directeur général de Malitel Adbdelaziz Biddine a procédé, ce jeudi 20 juin 2019 à Bamako, à la remise des lots aux gagnants de la tombola Mobicash. À cette occasion, des Masters distributeurs de Malitel ont également été récompensés.

La traditionnelle rencontre annuelle de la Direction générale de Malitel et ses masters et distributeurs de produits a été couplée à la remise des cadeaux aux heureux gagnants de la tombola Mobicash, commencée le 15 mars dernier et qui a pris fin le 31 mai dernier.

Cette activité annuelle est une manière pour les responsables de Malitel de rencontrer ses Masters, partenaires et distributeurs de produits afin de les remercier pour leur confiance et de les récompenser à travers la distribution des cadeaux d'encouragement.

En tout 60 motos remises (5 motos aux gagnants de la tombola, 22 aux gagnants challenge revendeurs mobicash et le reste aux lauréats des masters distributeurs) ; le reste des cadeaux sont 12 Smartphones, 5 téléviseurs écran plat, 4 enveloppes de 350 000FCFA sans oublier les gros lots dont le véhicule de la Tombola en la personne de Amadou Coumere.

Quant aux grands lauréats des partenaires de Malitel notamment SOCOPI -SARL et ANKA SERVICES SARL, ils ont respectivement gagné 1 pick-up et 5 motos, une voiture et 3 motos.

Dans son intervention, le DG de Malitel a expliqué que l'évènement d'aujourd'hui est la célébration de valeurs indispensables à la réussite de toute activité, la confiance et la fidélité.

« Nous célébrons la confiance mutuelle qui lie le Malitel et ses partenaires, masters et distributeurs de produits » a dit Abdelaziz. Avant de reconnaitre que ces partenaires sont à la base de la performance commerciale de Malitel.

Cela s'inscrit dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant qu'il espère fructueux et pérenne. Les clients également, en achetant les produits et en participants aux activités de Malitel lui témoignent leur confiance.

Ce qui représente pour la société une des plus belles récompenses qu'elle puisse espérer, s'est réjoui le DG Abdelaziz Biddine.