Ile Maurice: Meurtre non-résolu - 16 ans après, l'affaire Dantier reste toujours un mystère

«C'est vraiment désolant. Notre seul espoir est une dénonciation anonyme qui ferait avancer le dossier et peut-être un regain d'intérêt pour les cas non élucidés jusqu'ici», confie Caroline Dantier. Pour les parents de Nadine Dantier, Caroline, la mère et Jean Yvon, le beau-père, l'espoir d'obtenir justice, aujourd'hui, s'est complètement estompé.

Le 25 juin 2003, Nadine Dantier doit rentrer chez elle, à Albion, comme à l'accoutumée, mais elle se fait attendre. À la nuit tombée, ses parents commencent à se faire un sang d'encre. Son fiancé ne l'a pas vue non plus. Une collégienne affirme pourtant l'avoir aperçue descendre sur un arrêt d'autobus. Des battues sont organisées et l'alerte est donnée à la police de la région.

Le lendemain, son corps sans vie, violenté, est retrouvé dans un buisson. La jeune fille, étudiante à l'université de Maurice a été étranglée.

Un maçon de 27 ans, habitant Les Salines, avait été arrêté par les éléments de la Major Crime Investigation Team quelque temps après le meurtre. Il avait été placé en détention. Il devait passer aux aveux avant de se rétracter par la suite, en expliquant qu'il avait été forcé de mentir. Il avait pourtant expliqué minutieusement comment il avait procédé pour tuer la victime.

Cinq autres suspects avaient été la cible des enquêteurs. Ils avaient été interrogés et des prélèvements de leur ADN ont été effectués.

Seize ans plus tard, ses proches, attendent toujours des réponses. Vivant l'horreur d'imaginer que le meurtrier court peut-être toujours...