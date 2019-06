Algérie: CAN 2019 - Les Verts à une victoire des 1/8 de finale

Le dernier match opposant la séléction Algérienne a son homologue Sénégalaise. Score final 2-2, lors de la phase de poule de la CAN 2017 au Gabon / 23-01-2017

La sélection algérienne de football tentera de sceller sa qualification pour les 1/8 de finale de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 en Egypte et se mettre à l'abri, à l'occasion de son choc jeudi face à son homologue sénégalaise, au stade 30-Juin du Caire (18h00 algériennes), dans le cadre de la 2e journée (Gr. C).

Ayant réussi son entrée en lice dans la compétition en dominant avec autorité le Kenya (2-0), l'Algérie passera un test révélateur face à l'un des favoris du tournoi et vainqueur sur le même score face à la Tanzanie.

Désormais libérée et assoiffée de victoires, l'équipe nationale devra non seulement puiser dans ses ressources pour venir à bout des "Lions de la Teranga", mais aussi faire preuve de maîtrise pour assurer sa qualification au prochain tour dès cette 2e journée.

"Le match face au Sénégal sera difficile. Nous allons défier le favori de cette CAN et dernier mondialiste. Il y aura l'entrée en jeu de Sadio Mané (de retour de suspension, ndlr). J'espère qu'on sera prêts pour cette rencontre", a affirmé le coach national Djamel Belmadi.

Conscients de l'importance de ce rendez-vous, les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez sont animés d'une grande envie pour s'offrir le Sénégal et confirmer par l'occasion leur statut de "bête noir".

Sur le plan des statistiques en effet, l'Algérie abordera cette affiche avec un ascendant psychologique important pour n'avoir jamais perdu face au Sénégal en phase finale de la CAN. Et les deux derniers matchs disputés à la CAN-2015 et 2017 s'étaient soldés respectivement par une victoire (2-0) et un nul (2-2).

Gagner pour éviter les calculs

La sélection nationale, déjà mise sur orbite dans ce rendez-vous égyptien, doit impérativement finir le travail face au Sénégal et éviter d'attendre la 3e et dernière journée de la phase de poules, quand elle affrontera la Tanzanie le 1er juillet au stade Al-Salam du Caire.

Dans cette première édition de CAN à 24 nations, il y aura beaucoup de calculs à faire, du moment que le nouveau système de qualification permettra aux deux premiers de chaque groupe ainsi qu'aux quatre meilleurs troisièmes d'accéder aux 1/8 de finale.

La Tanzanie, qui affrontera son voisin kényan un peu plus tard jeudi (21h00 algériennes), va certainement essayer de se racheter et décrocher une victoire pour rester en vie, avant son match décisif face à l'Algérie.

C'est pourquoi les "Verts" devront éviter de jouer un match de survie face aux Tanzaniens et cela passera inéluctablement par un succès devant le Sénégal.

Sur le plan de l'effectif, Belmadi devrait reconduire le même onze aligné face au Kenya, sauf changement de dernière minute, alors que le Sénégal sera privé des services de son défenseur central Salif Sané, blessé à la cheville. La première nation africaine au dernier classement Fifa (22e) va bénéficier du retour de son attaquant-vedette Sadio Mané, vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool.

Cette rencontre sera dirigée par le controversé arbitre zambien Janny Sikazwe, suspendu pour "mauvaise performance" avant d'être blanchi par la Confédération africaine (CAF). Le referee zambien (40 ans) sera assisté du Soudanais Waleed Ahmed Ali et de l'Erythréen Tesfagioghis Berhe.

CAN-2019 : 22e confrontation algéro-sénégalaise au Caire

Les sélections algérienne et sénégalaise de football s'affrontent jeudi (18h00 algériennes) au Caire pour la 22e fois de leur histoire, à l'occasion de la 2e journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 qu'abrite l'Egypte.

Ce sera la 4e fois dont la 3e consécutive que les deux "teams" se rencontrent en phase finale de la compétition après 1990 (Algérie), 2015 (Guinée équatoriale) et 2017 (Gabon) avec un bilan nettement favorable aux "Verts" (2 victoires et un nul).

Au Caire, l'Algérie et le Sénégal, logés dans le groupe C comme c'était le cas en 2015, abordent cette nouvelle confrontation après avoir remporté leur premier match, dimanche sur le même score (2-0) aux dépens respectivement du Kenya et de la Tanzanie.

Les deux sélections, qui avaient joué leurs cinq premiers matches en amical, se sont affrontées pour la première fois "officiellement" à Alger lors de la phase finale de la CAN-1990, avec à la clé une victoire des "Verts" en demi-finales (2-1).

Algériens et Sénégalais se sont affrontés également à six reprises en aller-retour aux éliminatoires du Mondial (1994, 2000 et 2010).

Il a fallu attendre la 14e rencontre jouée en avril 2000 pour voir le Sénégal battre enfin l'Algérie pour la première fois (3-0) en match comptant pour les éliminatoires du Mondial-2002.

La dernière rencontre à caractère officiel avait eu lieu lors de la phase finale de la CAN-2017 disputée au Gabon, laquelle s'est soldée sur un score de parité (2-2) avec un doublé d'Islam Slimani.

Le bilan général est nettement favorable aux Algériens qui comptent, en 21 matches, 11 succès, 6 nuls et 4 défaites, avec un goal-average avantageux (31 buts inscrits et 18 encaissés).

Chez les buteurs, c'est Abdelhafid Tasfaout qui mène largement en tête avec 5 buts inscrits dont 3 en un seul match. Suivent Saïfi, Haraoui et Slimani (2 réalisations chacun) et 20 joueurs avec un seul but.

Les 10 derniers matches entre l'Algérie et le Sénégal

17.06.1997 à Dakar (amical):

Sénégal- Algérie (0-0)

16.06.2000 à Annaba (Elimin. Mondial-2002):

Algérie - Sénégal (1-1)

But : Saïfi (46)

22.04.2000 à Dakar (Elimin. Mondial-2002):

Sénégal- Algérie (3-0)

30.12.2000 à Dakar (amical):

Sénégal- Algérie (1-0)

17.11.2004 à Toulon, France (amical):

Sénégal - Algérie (2-1)

But : Daoud Sofiane (82)

31.05.2008 à Dakar (Elimin. Mondial-2010):

Sénégal- Algérie (1-0)

05.09.2008 à Blida (Elimin. Mondial-2010):

Algérie - Sénégal (3-2)

Buts : Bezzaz (60), Saïfi (67), Antar Yahia (72)

13.10.2015 à Alger (amical):

Algérie - Sénégal (1-0)

But : Brahimi (81)

27.01.2015 à Malabo, Guinée équatoriale (CAN-Phase finale):

Algérie - Sénégal (2-0)

Buts: Mahrez (11), Bentaleb (83)

23.01.2017 à Franceville, Gabon (CAN-Phase finale):

Algérie - Sénégal (2-2)

Buts: Slimani (11, 52)

Totaux: J G N P BP BC

Algérie: 21 11 6 4 31 18

Sénégal 21 4 6 11 18 31.