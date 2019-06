Afrique de l'Ouest: Le Conseil d'Administration autorise de nouveaux engagements d'un montant global de 136,2 Milliards FCFA en faveur des économies de l'UEMOA.

Le Conseil d'Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) s'est réuni pour sa 113ème session ordinaire dans les locaux de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) à Cotonou (Bénin), sous la présidence de Christian Adovelande, Président du Conseil d'Administration, Président de la BOAD.

Selon un communiqué, les administrateurs ont également approuvé 11 nouvelles opérations dont sept prêts à moyen et long termes pour un montant total de 115 milliards FCFA, deux lignes de refinancement pour un montant de 15 milliards FCFA, un prêt à court terme d'un montant de 5 milliards FCFA et une prise de participation d'un montant de 1,2 milliard FCFA.

Ces opérations portent à 5 684,3 milliards FCFA, le cumul des engagements (toutes opérations confondues) de la BOAD depuis le début de ses activités.

Les engagements approuvés portent sur le financement partiel des projets suivants tels que le Programme d'Appui au Développement des Economies Locales (PADEL) dans six régions du Burkina Faso (Hauts-Bassins, Sud-Ouest, Centre, Plateau, Central, Cascades et Centre-Ouest). Le projet a pour objet la réalisation, en faveur des populations et des collectivités dans six régions du Burkina (Cascades, Centre, Centre-Ouest, Sud-Ouest, Hauts-Bassins et Plateau Central), d'un ensemble d'infrastructures de production, de mise en marché et de communication, pour soutenir leurs activités économiques.

Il y a aussi l'aménagement et bitumage du tronçon Katchamba-Sadori de la RN17 en République Togolaise. Le projet a pour objet l'aménagement et le bitumage du tronçon Katchamba-Sadori de la route nationale n°17 (RN17) sur une longueur totale de 60 km, et la construction de deux (02) ponts sur les rivières Kara et Koumongou. L'objectif global est de maintenir une circulation routière permanente fluide entre la localité de Katchamba de la Région de la KARA et celle de Sadori dans les savanes tout en facilitant le désenclavement de toute la partie ouest de ces deux régions.

Autre projet, la réhabilitation du port sec de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Le projet a pour objet, la réhabilitation des voiries et réseaux divers (VRD) de bâtiments, du parking et d'ouvrages connexes de la plateforme logistique multimodale existante du port sur une superficie globale de 19 ha. L'objectif principal du projet est l'amélioration de la qualité de service de transport et de traitement des marchandises à l'importation et à l'exportation.

Viabilisation du site et de construction de 1 085 logements sociaux et économiques à Samanko en République du Mali. Le projet a pour objet: la viabilisation du site de 42 hectares situé à Samanko à 15 kilomètres du centre-ville de Bamako, dans la commune rurale de Mandé et ii) la construction sur ce site de 1 085 logements dont 785 logements sociaux (565 de type F3 et 220 de type F4) et 300 logements économiques (175 de type F3 et 125 de type F4), à céder en location-vente aux bénéficiaires.

Il y a aussi la modernisation de l'aéroport de Niamey et construction de l'aéroport de Tillabéri, en République du Niger. Le projet a pour objet : la modernisation de l'aéroport de Niamey et sa mise sous exploitation technique et commerciale en PPP et ii) la construction de l'aéroport de Tillabéri pour accueillir tous les mouvements d'aéronefs non commerciaux et servir d'aéroport de relais.

Pour l'aéroport de Niamey, les travaux concernent la construction et l'équipement d'une nouvelle aérogare de passagers à deux niveaux, ainsi que la rénovation de l'ancien terminal. En ce qui concerne l'aéroport de Tillabéri, les travaux portent sur la construction d'une piste d'atterrissage avec les aires de stationnement d'une aérogare et d'ouvrages connexes destinés au bon fonctionnement de l'aéroport.

La Construction, réhabilitation et équipement d'infrastructures scolaires en République de Côte d'Ivoire. Le projet a pour objet, la construction et l'équipement de 3 000 salles de classes du préscolaire et du primaire, 25 collèges, 05 lycées et la fourniture de 100 000 tables bancs semi-métalliques sur l'ensemble du territoire national. L'objectif global est de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie du Gouvernement en matière d'éducation nationale, qui vise à rendre l'école accessible à tous à l'horizon 2025.

La Mise en place d'une quatrième ligne de refinancement en faveur de la Banque Malienne de Solidarité BMS-SA. Destinée au refinancement de projets d'investissements productifs dans les secteurs éligibles au financement de la Banque, cette ligne s'inscrit dans le cadre du troisième programme initié par la BOAD et la KFW visant à soutenir les Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) de l'UEMOA en améliorant leur accès aux moyens de financement par le canal du secteur bancaire commercial.

Enfin, les administrateurs ont émis un avis favorable sur le bilan des réalisations à mi-parcours des prévisions financières de l'exercice 2019 et l'Etat de recouvrement des créances de la Banque au 31 mai 2019. Ils ont également pris connaissance du compte-rendu de la réunion ordinaire du Conseil des Ministres de l'UMOA tenue le 22 mars 2019 à Dakar.