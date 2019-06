Afrique: CAN 2019 - Les Fennecs à 200% face au Lions du Sénégal

C'est le choc de ce groupe C entre le Sénégal et l'Algérie. Considéré comme un des grands favoris de cette CAN 2019, l'Algérie ne devait pas manquer son entrée et les Fennecs ont fait ce qu'il fallait pour empocher les 3 points face au Kenya.

La sélection algérienne, qui ne perd plus depuis 4 duels face au Sénégal, voudra préserver son invincibilité. Mais les Lions de la Teranga sont également sur une bonne dynamique de 8 matches sans défaite et sur 7 victoires de suite, toutes compétitions confondues. L'Algérie a les moyens de mettre fin à l'excellente série du Sénégal et de montrer qu'elle prend l'ascendant sur les Lions de la Teranga ces dernières années.

« Ce match contre le Sénégal est attendu par tout le monde, ce sera une confrontation entre deux équipes avec un gros potentiel qui ont bien démarré le tournoi. Il y aura des joueurs des deux côtés connus sur le plan international. Ça a été toujours de belles confrontations, des oppositions de qualité, assez équilibrées. On se prépare avec beaucoup de concentration. C'est un match important mais pas décisif », a indiqué Belmadi.

L'Algérie se veut ambitieuse pour cette CAN 2019 en Egypte et son départ est très bon avec une victoire facile sur le Kenya (2-0) grâce à deux réalisations de Bounedjah sur pénalty et de Mahrez

« On sait que nous avons eu des soucis à chaque début de CAN. Il fallait bien ne pas tomber dans le piège du match inaugural, avec tout le respect que j'ai pour le Kenya, très difficile à manœuvrer. Il y a un travail qui a été fait depuis longtemps, je suis très satisfait de cette victoire, mais il n'y a pas d'euphorie. Il y a un gros morceau qui nous attend demain (jeudi), il va falloir être à 200% face au Sénégal, » a confié le technicien algérien avant d'ajouter que : « Le fait que le Sénégal n'ait jamais pu s'imposer contre l'Algérie constituera une motivation supplémentaire pour eux. C'est un match difficile. Le Sénégal est bien renforcé dans toutes les lignes. Je refuse de qualifier cette rencontre de finale avant la lettre, on est loin du compte », a-t-il souligné.

Si rien ne sera facile, on se tourne donc vers une double chance favorable aux Fennecs. La formation de Djamel Belmadi veut aller chercher une nouvelle victoire face au Sénégal et ainsi prendre une très belle option pour la qualification en 8ème de finale de la CAN 2019.