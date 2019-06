Afrique: CAN 2019 - El Hadji Diouf encense un joueur marocain

Invité par la CAF pour la CAN 2019, l'ex international sénégalais fait partie des anciens joueurs qui ont eu cet honneur. Actuellement en terre égyptienne, Diouf a accordé une interview au site de la Confédération Africaine de Football (cafonline.com). Dans cet entretien, il a eu à répondre à plusieurs questions dont celles sur les joueurs à suivre, sur les chances du Sénégal à la CAN 2019 et sur l'évolution du football africain.

Selon l'ancien attaquant sénégalais, 4 joueurs sont à suivre lors de la CAN 2019 dont le Marocain Hakim Ziyech:

« Hakim Ziyech du Maroc, c'est un joueur qui est très fort techniquement. C'est l'un des meilleurs joueurs. Les gens ont l'habitude de parler de Salah et Mané mais ce qu'a fait Ziyech avec l'Ajax, c'est fort ! Pour Salah et Mané, le duel continue comme lorsque je jouais contre Eto'o et Drogba. Les deux jouent pour Liverpool, ont marqué 22 buts, etc. Pour être Ballon d'or l'année prochaine, il faut gagner la CAN. Enfin, celui qui a le moins joué cette saison, Riyad Mahrez. Il est frais et on sait que quand l'Algérie joue bien, c'est dangereux »

Ayant échoué en 2002 en finale de la CAN avec le Sénégal, El Hadji Diouf pense que son pays peut soulever le trophée si et seulement si l'équipe trouve cet équilibre et accepte de souffrir.

« Le Sénégal a de très bons joueurs mais il faut maintenant trouver l'équilibre pour avoir une très bonne équipe. On a déjà vu des équipes avec de bons joueurs qui n'arrivent pas à jouer ensemble. La CAN, ça se gagne avec les tripes. Il faut souffrir et penser au pays pour écrire la plus belle page du football sénégalais. Chaque année, on fait partie des favoris et on a une génération dorée mais on ne gagne pas le trophée ».

"Les infrastructures sont encore meilleures aujourd'hui et je dis bravo à la CAF d'avoir déplacé la CAN de janvier à juin. Cela a permis aux joueurs africains d'être plus constants dans leurs clubs. Si la CAN avait lieu en décembre ou janvier, Mohammed Salah, Sadio Mané ou Aubameyang ne seraient pas les meilleurs buteurs de Premier League. L'organisation est meilleure aujourd'hui," a-t-il conclu.