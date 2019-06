Angola: Communication sociale félicite le CIAM et Edições Novembro

Luanda — Le ministère de la Communication sociale a félicité le Centre de presse Aníbal de Melo pour son 43e anniversaire, célébré ce mercredi.

Le ministère de la Communication sociale, dans une note de félicitations signée par son titulaire, João Melo, reconnaît l'engagement de la direction et des employés du CIAM à fournir un service d'intérêt public et les encourage à poursuivre sur cette voie, compte tenu du cycle politique actuel et de la gouvernance du pays.

"Au nom des travailleurs du ministère de la Communication sociale et en mon nom propre, je voudrais féliciter les professionnels et les responsables de l'institution, chargée d'accréditer les correspondants et les envoyés des médias étrangers qui viennent en Angola, ainsi que d'autres tâches", a écrit le ministre dans la note.

Dans un autre message, le ministre João Melo félicite la direction et le personnel d'Edições Novembro (Jornal de Angola) pour le 43e anniversaire de cette entreprise publique de presse écrite, qui se commémore ce mercredi, 26 juin, dans un contexte de nouveaux défis qu'ils parviennent à les relever avec dévouement et professionnalisme.

"En cette date où l'entreprise célèbre ses 43 ans d'histoire, le ministère de la Communication sociale reconnaît l'engagement de la direction et des travailleurs dans la prestation d'un service d'intérêt public et les encourage s'engager davantage dans la promotion de la presse régionale et locale", lit-on dans la note.

Le ministère de la Communication sociale souligne le rôle joué par Edições Novembro et ses différents services, en particulier le quotidien "Jornal de Angola", dans sa mission d'éduquer et d'informer le public angolais, et de construire une presse pluraliste, rigoureux, responsable et attaché aux valeurs de la démocratie - lit-on dans le même document.