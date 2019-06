Angola: Le gouverneur de Cabinda demande l'adhésion des entrepreneurs au PRODESI

Cabinda — Le gouverneur de Cabinda, Eugénio Laborinho, a demandé à la classe entrepreneuriale de la province de rejoindre le Programme d'appui à la production nationale, diversification des exportations et au remplacement des importations (PRODESI), afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des Angolais.

Pour le gouvernant, le PRODESI est l'un des instruments créateurs de richesse, issu de la production nationale, qui jettera les bases permettant de surmonter les inégalités sociales et de renforcer les fondements d'une société libre et démocratique.

Eugénio Laborinho intervenait mardi lors de l'atelier "Macroéconomie - Défis économiques, financiers et fiscaux", dans le cadre de la promotion du Secrétariat provincial au développement intégré.

Il a dit qu'il était fondamental que l'Angola puisse produire davantage et de manière diversifiée afin de réduire les risques d'une structure de production tendant à être mono-productive en termes de relations économiques extérieures.

Pour le gouverneur de Cabinda, c'est une valeur ajoutée pour la classe entrepreneuriale du pays et de la province, en particulier la diversification de la production nationale, pour rendre possible une politique de substitution des importations et de promotion des exportations, contribuant à la réduction du déficit de la balance commerciale et du besoin de devises étrangères.

Il a rappelé que dans le cadre du PRODESI, 54 produits de paniers de la ménagère, entre autres ont été sélectionnés, dans la composante de priorités consistant à accroître la compétitivité de la production nationale et, par conséquent, à tirer parti de la substitution des importations.

Dans le cadre du PRODESI, le projet d'Appui au Crédit (PAC) a été approuvé pour un montant de 141 milliards de kwanzas, qui seront gérés par les banques BAI, BCI, BIC, Standard Bank, BDA, BNI et le Fonds de garantie de crédit.

Il a expliqué que pour le succès du PRODESI, le ministère de l'Économie et de la Planification travaille dans le but de garantir des services locaux de conseil, de fournir un soutien en termes d'études de faisabilité économique et financière, de plans d'entreprise et autres, afin de faciliter la classe entrepreneuriale dans le processus d'obtention du crédit.

Comme d'autres provinces, Cabinda dépend fortement de l'importation de produits du panier de la ménagère.