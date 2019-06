Afrique: CAN 2019 - Les Lions du Sénégal déterminés à battre l'Algérie

Le Sénégal et l'Algérie vont s'affronter dans ce qui s'annonce être le choc du groupe C de la CAN 2019.

Les Sénégalais sont en pleine forme actuellement et viennent d'enchaîner 6 victoires consécutives. Mais les Algériens veulent prouver qu'ils sont bien des grands favoris au titre pour cette édition. Les Lions de la Teranga ont débuté idéalement cette CAN 2019 avec une victoire sur la Tanzanie (2-0). Sur le papier, le Sénégal possède l'une des plus belles équipes de la CAN avec Koulibaly le Napolitain, Gueye d'Everton, et les Rennais Sarr et Niang. Face à l'Algérie, le Sénégal passe un « test », a assuré mercredi son sélectionneur Aliou Cissé.

« C'est un test pour le Sénégal, et on espère le réussir, a déclaré Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Téranga depuis Le Caire. Si on veut être une grande nation du foot, il faut battre toutes les équipes. On a à cœur de faire un bon résultat. »

De plus, les Lions n'ont pas pu compter sur leur star Sadio Mané qui était suspendu lors du 1er match, mais qui sera bel et bien présent pour ce choc au sommet. Le joueur de Liverpool a été fantastique toute la saison et sera l'une des têtes d'affiche de cette compétition.

« Le retour de Sadio Mané peut nous apporter un plus. Il fait partie de nos leaders. Il est prêt », a expliqué Cissé.

Vainqueur facile face à la Tanzanie, les Lions de la Teranga auront fort à faire cette fois-ci face à l'Algérie. Ils pourront compter sur le retour de Sadio Mané qui était suspendu lors du dernier match.