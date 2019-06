Soudan: Un expert stratégique - Sans le FSR la capitale pourrait être prise par des mouvements armés

Khartoum — - La mise en place des Forces du Soutien Rapide (FSR) ont été créés par des circonstances et défis auxquels le pays était confronté, a déclaré le Gén. Abdul Hadi Abdul-Basset, Expert Stratégique.

Il a ajouté dans le programme médiatique "Dialogue du Futur" que les FSR avaient remporté des succès au Darfour et contribué à la Sécurité de la Capitale et des Etats du pays. Il a souligné que la présence des FSR et leur mise en place ne constituaient pas une hérésie et que des expériences similaires avaient été vécues dans un nombre de pays du Monde, soulignant qu'il s'agissait d'une expérience sans précédent et couronnée de succès au pays.

Il a attribué la cause de la campagne de déformation de la réputation du FSR à son rôle décisif dans la Guerre et a révélé que des Groupes de Mouvements Armés et leurs Alliés dans les parties avaient œuvré pour la suppression de la Sécurité et de la Police, soulignant que sans l'existence du FSR, la capitale deviendrait prise par des Mouvements Armés.

Le Politologue Yousef Al-Sayed Ali a déclaré que l'image mentale quant aux FSR est une image ancienne en raison de son rôle crucial au Darfour.