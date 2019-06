Soudan: PSN - L'accélération de la formation d'un gouvernement est une demande populaire

Khartoum — - Le Leader du Parti du Soutien National (PSN), le Gén. Mohamad Hassan Khaled a souligné la nécessité d'accélérer la formation du Gouvernement QUI devenu une demande des masses populaire.

Il a dit dans une déclaration faite à la SUNA que le Vide Constitutionnel dont souffre le Soudan a provoqué des crises économiques sur les citoyens.

Il a ajouté que la vie des personnes est associée au travail de manière significative de l'Etat comme suit la prestation de Services et a appelé à la Formation Rapide des Fonctions du Gouvernement et de créer un Environnement pour les Elections, et a appelé les Forces Politiques à assumer leurs responsabilités et de prendre en compte la Stabilité du Soudan et de la Réponse d'Urgence à la Volonté des Citoyens à la Stabilité et le Développement.